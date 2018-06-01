В «ДНР» заявили о задержании «высокопоставленных чиновников» . Новости

В «ДНР» задержаны «замначальника государственной службы исполнения наказаний» Александр Бондаренко и бывший «заместитель начальника ГСИН» Игорь Хрупин. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на собеседника в «высших органах власти ДНР».

Как уверяют в «ДНР», «уполномоченными службами была проведена спецоперация по борьбе с коррупцией в государственной службе исполнения наказаний минюста ДНР. На сегодняшний день Бондаренко и Хрупин находятся под стражей. Задержанные подозреваются в создании коррупционных схем».

В «ДНР» напомнили, что «ГСИН является подведомственной службой министерства юстиции ДНР». Данное задержание сотрудников является не первым в подведомственных «минюсту» структурах. «Первый скандал, связанный с министерством юстиции, произошел в июне 2017 года. Правоохранительными органами были задержаны 9 сотрудников БТИ. Злоумышленники проводили махинации с недвижимостью с украинской печатью, подделывая документы», – уверяют в «республике».

Через 2 месяца были задержаны работники «государственной регистрационной палаты министерства юстиции». «Сотрудники регпалаты с целью наживы искусственно усложняли и затягивали процесс регистрации вещных прав на имущество. В течение месяца было зафиксировано 147 фактов получения взяток на общую сумму более 700 тыс. руб. (295 тыс. грн по местному курсу). Во время обыска было изъято в разной валюте около 3,5 млн руб. (1,47 млн грн)», – пишут местные интернет-ресурсы.

Кроме того, по словам «председателя комитета НС ДНР по уголовному и административному законодательству» Алексея Жигулина, результаты деятельности «министерства юстиции провальные практически по всем направлениям». «Профессиональное сообщество нотариусов, адвокатов и риелторов характеризуют решения минюста как некомпетентные или, того хуже, бездарные. Показательный тому пример – организация работы ЕРЦ. За полгода не были решены проблемы ни с очередями, ни со сроками регистрации, ни с постоянными скандалами», – заявил Жигулин.

Также он сказал, что постоянно всплывающие в «подведомственных структурах минюста» коррупционные истории говорят об отсутствии управляемости и контроля внутри самого «министерства».

Напомним, в феврале «правоохранители ДНР» задержали 22 сотрудника «министерства угля и энергетики ДНР», включая «главу ведомства» Эдуарда Голенко.

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