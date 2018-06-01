Ситуация в пунктах пропуска утром 1 июня. Новости

Сегодня утром, 1 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 41 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8420 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9645 человек и 1745 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7730 человек и 1490 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3755 человек и 860 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11490 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/10;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/30.

Напомним, распоряжением командующего Объединенных сил с сегодняшнего дня, 1 июня, для всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

Пользователи соцсетей о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала не сообщали.