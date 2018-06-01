Путин готов договариваться по Донбассу, но не сейчас, – политолог. Новости

Президент России Владимир Путин ни на какие уступки в отношении введения миротворческой миссии ООН на Донбасс не пошел, но готов продолжать переговоры. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«Путин иногда склонен к резкой смене тактики, но не стратегии. Думаю, что просто так он из Донбасса не уйдет. Таких подарков он делать не будет. Те, кто внимательно анализируют российскую политику, я думаю, это прекрасно понимают», – говорит он.

«Я знаю, в том числе от российских коллег, что по Донбассу Россия готова договариваться, но на своих условиях, либо с максимальным учетом своих условий. По Крыму – пока речь об этом вообще не идет», – продолжил Фесенко.

По его словам, позиция России в отношении введения миротворческой миссии ООН на Донбасс стала очевидной после встречи президента РФ Владимира Путина сначала с канцлером Германии Ангелой Меркель, потом – с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Ни на какие уступки в этом вопросе Путин не пошел, ни на какие, и ни на йоту. В чем-то даже позиции ужесточились. Если в конце прошлого года, в начале этого были намеки на то, что Россия готова согласиться на то, что миротворцы могут быть не только на линии разграничения, но и внутри неконтролируемой территории, то сейчас Путин говорит только о том, что только охрана для миссии ОБСЕ – и все», – отметил политолог.

«Это абсолютно неприемлемо для нас и недостаточно для западных переговорщиков, потому что нет основы для компромисса. На мой взгляд, не стоит надеяться на какое-либо продвижение по этому вопросу, как минимум до конца 2019 года, до окончания наших выборов – и президентских, и парламентских», – добавил Фесенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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