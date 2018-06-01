Сводка из зоны ООС за 31 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций, в том числе 7 раз применялось тяжелое вооружение, 3 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На донецком направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая и Каменка, на мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

С целью недопущения продвижения противника в сторону украинских позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 15 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 147 единиц. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем оказались поселки Крутая Балка и Минеральное в окрестностях Ясиноватой, Горловка и прилегающие к ней поселки Доломитное, Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, а также села Октябрь (после переим.: Верхнешироковское) и Коминтерново (после переим.: Пикузы – ред.)».

Также в «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ этой ночью обстреляли поселок Старомихайловка Кировского района на западе Донецка, в результате поврежден один частный дом».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок, Веселогоровка, Лозовое и Паньковка. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».