В штабе ООС намерены бороться с «челноками» в логистических центрах на КПВВ. Новости

В гуманитарно-логистических центрах, расположенных вблизи КПВВ на линии разграничения будут бороться с вывозом товаров на неподконтрольную Украине территорию Донбасса по схеме с участием так называемых «курьеров» или «челноков». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 июня, в ходе брифинга в Краматорске заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил (ООС) Александр Доманский.

«Для усовершенствования работы гуманитарно-логистических центров издан приказ командующего ООС. В этом приказе определяется порядок усовершенствования нормативно-правовой базы и обозначены соответствующие задания», – сказал он.

На уточняющий вопрос, как именно будут бороться с так называемыми «челноками» или «курьерами», которые закупают в логистических центрах товары по заниженным ценами и по несколько раз в день перевозят их через линию разграничения, Долманский ответил: «Если мы говорим конкретно о "челноках", которые осуществляют перемещение товаров, то при попытке второй раз прибыть гражданскому лицу для получения товаров, это пресекается».

Ранее заместитель командующего операцией Объединенных сил рассказал, что предприниматели, торгующие в логистическом центре на КПВВ «Майорск», скрывают свой реальный товарооборот, а также, что товары из центра вывозят на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области не для личных нужд, а в целях реализации.

Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.

В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».

Глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин рассказал, что через логистический центр на КПВВ «Майорск» идут поставки товаров в магазины неподконтрольного Донецка с оплатами «пошлин» на «таможне» «ДНР» и договоренностями с представителями региональных украинских властей.

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