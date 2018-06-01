Коллаборант – это клеймо на всю семью, – правозащитница. Новости

Коллаборант – это клеймо на всю семью, и нельзя допустить, чтобы в Украине наказывали граждан только за то, что они жили и работали на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, если они не совершили уголовных преступлений. Об этом рассказала представитель Центра информации по правам человека Алена Лунева.

«Персонально я очень против слова "коллаборант" и "коллаборация". Это такое клеймо. Я боюсь, что, когда у нас один человек будет коллаборантом, то у него будет "жена коллаборанта" или "муж коллаборантки", "дети коллаборантов", "внуки коллаборантов"», – говорит она.

«В нашей истории, в истории, которая предшествовала независимой Украине, в советское время, люди, которые жили в оккупации, наказывались после деоккупации за то, что они жили в оккупации. Важно этого не сделать, не допустить. Важно, чтобы люди, которые не совершили преступлений, но жили на оккупированных территориях во время оккупации, не понесли уголовного наказания за это», – продолжила Лунева.

По ее словам, совершенно иной подход – люстрация. «Но мы должны говорить четко о категориях. Возможно, правоохранители, которые остались на оккупированных территориях, несмотря на нормы международного гуманитарного права, которые допускают, что правоохранители, суды, которые остались там, могут продолжать свою деятельность и это не является нарушением норм международного гуманитарного права, тем не менее украинская демократия имеет право говорить о люстрации», – сказала она.

«О том, что люди, которые в оккупационных администрациях работали правоохранителями, судьями, прокурорами, в ФСБ или военнослужащими и т. д., что они действительно не могут занимать публичные должности на территории Украины. И это допустимо», – добавила правозащитница

Она также считает, что в Украине продолжатся политические спекуляции и появятся новые законодательные инициативы на тему наказаний за коллаборационизм.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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