Глава МИД Германии – на пути в Мариуполь (Фото). Новости

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в рамках своего первого визита в Украину отправился в Мариуполь (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 1 июня, в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Оба министра иностранных дел – Павел Климкин (глава МИД Украины – ред.) и Хайко Маас – отбывают совместно на восток Украины», – написал Мельник.

«А теперь уже все по серьезному: главы МИД на пути в Мариуполь», – добавил он.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас намерены посетить Донбасс 1 июня.

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