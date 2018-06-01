В Нидерландах не исключили, что Украину могут привлечь к ответственности по делу MH17, – СМИ. Новости

Правительство Нидерландов считает, что Украина может быть привлечена к ответственности за крушение малазийского «Боинга» рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает голландское издание «Parool».
Во время дебатов Партия свободы, Социалистическая партия, Форум за демократию и партия «Христианско-демократический призыв» спросили, почему Украина не может быть ответственна за катастрофу малазийского авиалайнера, как и Россия. Они отметили, что Киев не закрыл воздушное пространство во время катастрофы.
Голландская комиссия по безопасности ранее заявила, что Украина могла бы лучше закрыть воздушное пространство.
По словам Блока, нет никакой «жесткой правовой базы», чтобы привлечь Украину к ответственности. «Но я ничего не исключаю», – сказал он.
Также в Нидерландах напомнили, что Международная исследовательская группа (JIT), расследующая катастрофу, объявила о принадлежности ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой самолет был сбит 17 июля 2014 года, к российской армии. Тогда голландское и австралийское правительство решили привлечь Россию к ответственности.
Согласно отчету Международной следственной группы, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук».
В Нидерландах обнародовали доказательства причастности России к сбитому над Донбассом «Боингу». Кроме того, 25 мая Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что в транспортировке в Украину российского «Бука», сбившего самолет, участвовал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников с позывным «Орион». Также в докладе упомянуто имя российского генерала Николая Ткачева с позывным «Дельфин», которого The Insider и Bellingcat идентифицировали в декабре 2017 года.
В РФ заявили, что все российские офицеры, упомянутые в докладе группы Bellingcat о сбитом малайзийском «Боинге», были давно уволены с военной службы.
Также сообщалось, что Европейский союз 28 мая вновь призывал Россию признать свою ответственность и помогать в выявлении виновных в деле о катастрофе самолета рейса MH17.
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