Нет защиты, но есть дискриминация: Эксперты о статусе детей войны. Новости

В Украине, несмотря на существующую возможность оформить ребенку статус пострадавшего от вооруженного конфликта, нет механизма государственной защиты по этому статусу, но есть другие проблемы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 июня, в ходе брифинга в Киеве заявила председатель правления общественной организации «Global East Украина» Алина Палаш.

«До сих пор нет механизма государственной защиты этих детей. Через 4 года мы только добились того, что эти дети получат статус [пострадавших от вооруженного конфликта], а что стоит за этим статусом?» – сказала она.

Как заявила председатель правления общественной организации «Активная гражданская позиция», член рабочей группы при Министерстве социальной политики по правам детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине Наталья Омельченко, дети, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, не только не имеют каких-либо льгот и особой заботы со стороны государства, но и подвергаются дискриминации, как внутренне перемещенные лица.

«Дети, которые пострадали от вооруженного конфликта, требуют особой защиты со стороны государства. Также определены субъекты, которые должны предоставлять эту защиту – это и Кабинет министров Украины, и Министерство социальной политики Украины, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения. Но на настоящее время права детей, пострадавших от вооруженного конфликта, не только не реализуются, не только нет каких-то дополнительных [льгот] и дополнительной, тем более особенной защиты, наоборот – эти дети часто дискриминированы», – сказала она.

В качестве примера правозащитница привела получение ребенком из Донбасса паспорта в форме ID-карты. «При получении паспорта детьми, которые выехали из оккупированных территорий выдается ID-карта, при ней приложение и при этом этот ребенок не имеет никакой регистрации. Практически это лицо без определенного места жительства. В графе "Место регистрации" у него прочерк», – продолжила Омельченко.

«Сейчас институт прописки отменен, но мы прекрасно знаем, что это имеет значение и при трудоустройстве, и при открытии счета в банке, при каких-то действиях физического лица, например, в государственных органах, органах местного самоуправления. Эти дети, которые получили уже паспорт по достижении 16 лет, не имеют никакой регистрации в ID-карточке», – подчеркнула она.

Правозащитница уточнила, что этот вопрос общественные организации поднимают с 2015 года. «Но ни Министерство социальной политики, ни МВД, Государственная миграционная служба не могут между собой до сих пор договориться, как решить эту проблему», – заявила Омельченко.

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