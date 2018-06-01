Правозащитники рассказали о проблемах оздоровления детей-переселенцев на местном уровне. Новости

Дети, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, и имеющие соответствующий статус, а также дети-переселенцы не имеют возможности бесплатного оздоровления в некоторых регионах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 июня, в ходе брифинга в Киеве заявила председатель правления общественной организации «Активная гражданская позиция», член рабочей группы при Министерстве социальной политики по правам детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине Наталья Омельченко.

«И на центральном уровне есть проблемы. Но, если мы возьмем такой регион, как город Киев, и возьмем нормативный акт, определяющий порядок отдыха и оздоровления детей, то увидим, что есть более 40 категорий детей, которые имеют право на полную или частичную оплату из средств городского бюджета г. Киева отдыха и оздоровления один раз в году», – говорит она.

«Это и призеры местных олимпиад, призеры местных каких-то конкурсов, это и дети, состоящие на диспансерном учете – категории самые разные, но категории детей-внутренне перемещенных лиц, детей, пострадавших от вооруженного конфликта, там нет в принципе», – добавила Омельченко.

По ее словам, несмотря на то, что дети, пережившие многочисленные стрессы в зоне боевых действий, а также потрясения от того, что пришлось покинуть родной дом, имеют соответствующие статусы, они не имеют права ни на бесплатный отдых, ни на бесплатное оздоровление в столице Украины.

«Особенно актуальной остается проблема отдыха и оздоровления детей в возрасте до 7 лет, поскольку вообще нет ни государственных, ни местных программ для этих детей», – сказала она.

Как сообщалось ранее, правозащитники также заявили, что в Украине, несмотря на существующую возможность оформить ребенку статус пострадавшего от вооруженного конфликта, нет механизма государственной защиты по этому статусу, но есть другие проблемы – дискриминация по статусу внутренне перемещенного лица.

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