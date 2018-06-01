Дети переселены в никуда: На Майдане переселенцы проводят акцию (Фото). Новости

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей в Киеве на Майдане проходит акция «Дети переселены в никуда. Защитим их будущее». Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель Общественной организации «Всеукраинская ассоциация переселенцев Украины» Руслан Калинин.
На странице мероприятия в Facebook переселенцы отмечают, что цель акции, в которой принимают участие родители с детьми из числа переселенцев – привлечь внимание правительства к решению вопроса обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
Переселенцы считают, что один из методов решения проблемы – это постоянное напоминание власти, что дети до сих пор на улице.
В ходе акции дети разрисовывают домики из картона, и пишут письма-обращения к президенту.
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