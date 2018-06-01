Климкин рассказал, сколько детей погибли на Донбассе. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 240 детей. Об этом сегодня, 1 июня, на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин (на фото).

«Вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200 тыс. детей, 15 тыс. – в 5 км от линии разграничения. Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите», – написал Климкин.

«Призываю международное сообщество к давлению на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, которая уже унесла жизни более 240 детей», – добавил он.

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