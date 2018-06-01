В работе логистического центра вблизи КПВВ «Майорск» нашли нарушения. Новости

В деятельности гуманитарно-логистического центра на КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.), предназначенного для обеспечения населения, проживающего на неподконтрольной украинскому правительству территории, товарами и услугами, выявлен ряд нарушений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 июня, в ходе брифинга в Краматорске заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Александр Доманский.

«Были изучены особенности работы гуманитарно-логистического центра. Проведенным анализом был выявлен ряд проблем, в частности: отпуск товаров на неподконтрольную территорию, где установлена граничная норма на сумму не более 20 тыс. грн и 150 кг на одного человека, может осуществляться одним и тем человеком – так называемыми "курьерами" за вознаграждение», – сказал он.

«Действующими нормативными актами не установлены никакие ограничения о периодичности реализации товаров одному и тому же человеку в границах допустимого перечня и объемов. Таким образом возникает риск реализации товаров через гуманитарно-логистический центр субъектами, которые осуществляют оптово-хозяйственную деятельность на неподконтрольной территории, а не непосредственно физлицам для их личных нужд», – продолжил Доманский.

По его словам, также выявлен факт реализации товаров через гуманитарно-логистический центр по явно заниженным ценам. «Возникает риск искусственного увеличения объемов отпуска товаров на одного человека с целью организации субъектом хозяйствования оптовых поставок таких товаров в отдельные регионы Донецкой и Луганской областей», – сказал он.

Заместитель командующего операцией Объединенных сил также заявил, что предприниматели, торгующие в логистическом центре на КПВВ «Майорск», скрывают свой реальный товарооборот. «К работе в гуманитарно-логистическом центре допущены 13 субъектов хозяйствования, из которых фактически осуществляют деятельность 4 таких предпринимателя. Таким образом налицо схема монополизации», – отметил Доманский.

Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.

В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».

Глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин рассказал, что через логистический центр на КПВВ «Майорск» идут поставки товаров в магазины неподконтрольного Донецка с оплатами «пошлин» на «таможне» «ДНР» и договоренностями с представителями региональных украинских властей.

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