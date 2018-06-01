«Нормандский формат»: В МИД Германии сообщили, когда пройдет встреча. Новости

Встреча на уровне министров иностранных дел стран «нормандской четверки» состоится в Берлине (Германия) 11 июня 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает пресс-служба МИД Германии.

«Мирный процесс нуждается в срочном прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в "нормандском формате" 11 июня в Берлине», – цитирует пресс-служба слова Мааса, сказанные в Мариуполе (Донецкая обл.).

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Мариуполь.

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