В логистический центр на КПВВ «Майорск» не дали ввезти товары на 1,5 млн грн. Новости

В оформлении сопроводительных документов на грузы, которые направлялись в гуманитарно-логистический центр вблизи КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.), сотрудники фискальной службы фиксируют многочисленные нарушения, из-за которых товары не допускали ко ввозу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 июня, в ходе брифинга в Краматорске заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил (ООС) Александр Доманский.

«В период с 11 по 25 мая при осуществлении проверочных мероприятий относительно грузов, которые направлялись в гуманитарно-логистический центр представителями ГФС неоднократно устанавливались факты ненадлежащего оформления сопроводительных документов. В связи с этим принимались решения о возврате таких товаров и недопуске их ввоза в гуманитарный-логистический центр», – говорит он.

По его словам, 11 мая сотрудники фискальной службы запретили ввозить в логистический центр на КПВВ «Майорск» кондитерские изделия на сумму 630 тыс. грн и 700 кг гуляша на 40 тыс. грн. На следующий день эти же товары пытались снова ввезти, и их снова не пропустили. «21 мая заблокирован ввоз 2 тонн сухого молока на 146 тыс. грн. Всего предотвращен ввоз в гуманитарно-логистический центр товаров на общую сумму 1 млн 446 тыс. грн в связи с ненадлежащим оформлением сопроводительных документов на груз», – продолжил Доманский.

«По результату проведения совещания командующим ООС издан приказ об усовершенствовании работы гуманитарно-логистических центров в районе проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях», – добавил он.

Заместитель командующего операцией Объединенных сил рассказал, что предприниматели, торгующие в логистическом центре на КПВВ «Майорск», скрывают свой реальный товарооборот, а также, что товары из центра вывозят на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области не для личных нужд, а в целях реализации.

Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.

В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».

Глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин рассказал, что через логистический центр на КПВВ «Майорск» идут поставки товаров в магазины неподконтрольного Донецка с оплатами «пошлин» на «таможне» «ДНР» и договоренностями с представителями региональных украинских властей.

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