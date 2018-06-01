Жебривский рассказал, сколько денег выделят на жилье сиротам, и показал детдом семейного типа (Фото). Новости

В 2018 году на покупку квартир для сирот и домов для детдомов семейного типа на Донетчине государство выделило 45,4 млн грн. Об этом сегодня, 1 июня, рассказал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, всего в прошлом году за счет субвенции из государственного бюджета приобрели 6 жилых домов для создания детских домов семейного типа и 40 единиц социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на общую сумму 22,49 млн грн. Кроме того, 185 единиц жилья в прошлом году приобрели для детей-сирот за счет областного и местного бюджетов.

«В этом году государство выделило 45,4 млн грн, на них купим 52 квартиры для сирот и 12 домов для детдомов семейного типа. К тому же, в Мариуполе построим малый групповой дом для 15 детей-сирот. А за счет областного и местного бюджетов купим 235 единиц жилья для детей этой категории», – отметил губернатор.

Также он сообщил, что в День защиты детей посетил детский дом семейного типа семьи Лопаткиных в Угледаре – жилье для них (стоимостью 2,2 млн грн) приобрели за счет субвенции из государственного бюджета в 2017 году.

«Дом просторный и комфортный, общей площадью более 303 кв. м. 9-ти детям, которых воспитывают Денис и Ольга Лопаткины, он очень нравится. Там, кроме просторных жилых комнат, есть еще и спортивный зал, и сауна, и бассейн. Помогли семье приобрести мебель, бытовую технику и обустроить двор и детскую площадку: на это из областного бюджета выделили 50 тыс. грн, из городского – 132,5 тыс. грн», – рассказал Жебривский.

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