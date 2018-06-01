В штабе ООС рассказали, какие товары изъяли за месяц на КПВВ. Новости

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе (с 30 апреля, – прим.) в контрольно-пропускных пунктах (КПВВ) на линии разграничения были изъяты товары на сумму 3 млн 300 тыс. грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 июня, в ходе брифинга в Краматорске заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил (ООС) Александр Доманский.

«С начала введения в действие операции в результате предпринятых мер на контрольных пунктах въезда-выезда проведен детальный осмотр и пропуск более 152 тыс. транспортных средств и более 1 млн 100 тыс. граждан, выявлено 107 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности в зоне проведения ООС», – сказал он.

«В отношении нарушителей составлены 50 административных протоколов по ст. 204 ч. 3 КоАП, а именно – в связи с нарушением порядка перемещения товаров в районы или из районов ООС, 40 – по ст. 144 КоАП за нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности, 9 – по ст. 164 ч. 5 КоАП за хранение и транспортировку алкогольных напитков и табачных изделий без марок акцизного сбора; 8 – по ст. 177 ч. 2 КоАП за изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий», – продолжил Доманский.

По его словам, все собранные материалы по правонарушениям направлены в суд. «На протяжении прошедшего месяца из незаконного оборота изъято торгово-материальных ценностей на сумму 3 млн 300 тыс. грн», – добавил он.

В числе изъятых на линии разграничения за минувший месяц следующие товары и их стоимость:

табачные изделия – 821 тыс. грн;

ликеро-водочные изделия – 56 тыс. грн;

одежда и аксессуары – 573 тыс. грн;

обувь – 483 тыс. грн;

компьютерные и комплектующие, в т. ч. оборудование для майнинга криптовалют – 382 тыс. грн;

бытовая техника, мобильные телефоны и радиооборудование – 215 тыс. грн;

автозапчасти – 113 тыс. грн;

топливно-смазочные материалы – 74 тыс. грн;

медицинские препараты – 41 тыс. грн;

другие товары – 566 тыс. грн.

Ранее заместитель командующего операцией Объединенных сил рассказал, что предприниматели, торгующие в логистическом центре на КПВВ «Майорск», скрывают свой реальный товарооборот, а также, что товары из центра вывозят на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области не для личных нужд, а в целях реализации. Он также сообщил, что в зоне ООС будут бороться с так называемыми «челноками» или «курьерами», которые закупают в логистических центрах товары по заниженным ценами и по несколько раз в день перевозят их через линию разграничения.

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