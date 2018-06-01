Ситуация в пунктах пропуска днем 1 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Наталья: «11:21. На ДНР машин 40 до гаишников и шт. 20 после ГАИ. На украинском "нулевом" вообще никого. Перед паспортным украинским шт. 20. Пеших в Бахмут мало, около окошек стояло человек 20»;

Яна: «13:07. На паспортном ДНР в сторону Украины машин нет, пеших человек 10»;

Юля: «14:34. Проезжала в Артемовск (Бахмут, – ред.) в 11:30, в сторону ДНР было пусто».

КПВВ «Марьинка»:

Ангелина: «8:47. На "Каргилле" очередь заканчивается на спуске с моста»;

Антон: «10:11. На "Каргилле" в сторону Курахово очередь заканчивается перед спуском с моста. Запускают примерно раз в 40 минут. Машин 5 из льготной и 10 из основной»;

Анна: «10:25. В Марьинке в Донецк сразу на проверку машины, пеших прилично в обе стороны – человек по 100. На "Каргилле" примерно по 50 машин в обе стороны, пеших немного»;

«Ansergchi»: «12:46. На "Каргилле" в сторону Украины основная 50-60 машин. Льготы нет»;

Валерия: «13:26. Марьинка. В Донецк машин мало. Пеших половина навеса. Из Донецка пеших немного было час назад. Машин на "Каргилле" до моста из Донецка. Пускали быстро, проверяли тоже. На "нулевом" украинском машин нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Елена: «10:25. Еленовка в Украину 30-35 авто, быстро пускают. В 7.25»;

Елена: «10:46. Проехали. В Еленовке ~10 авто в 10:00. Пропускают быстро»;

Елена: «11:02. На "Перлыне" до 10 авто»;

Алексей: «11:21. На всех постах в обе стороны пусто»;

«Jujik»: «13:12. Только вернулся из Волновахи. Сегодня в 4:50 выехал из дома, в Еленовке был в 5:10, проехал в 6:30 по общей очереди, льготы не было вообще. Украинский – сразу на проверку и "Перлына" и Новотроицк, в 7:30 был в Волновахе. В 11 выехал обратно. Новотроицк – пусто, в Еленовке прошли за 40 минут. Уже дома. На 11:30 из Донецка в Еленовке не было практически никого».

Алексей: «13:44. Еленовка в Мариуполь. Оба БП за 55 минут».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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