Неприемлемый протекторат: В России против миротворцев на Донбассе. Новости

В России считают, «идеи по организации протектората над Донбассом путем создания международной администрации», которая бы работала с введением миротворческой миссии ООН, «неприемлемы». Об этом в ходе своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей в Вене 31 мая заявил постоянный представитель Российской Федерации Александр Лукашевич..
«Только путем прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, последовательного выполнения Минского "Комплекса мер" возможно добиться урегуа лирования. Попытки искажения и манипулирования положениями этого одобренного Совбезом ООН документа неприемлемы», – цитирует слова Лукашевича пресс-служба МИД РФ.
«Не менее контрпродуктивен настрой на делегитимизацию представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые являются подписантами Минских договоренностей. Разговоры о подмене функций наблюдателей ОБСЕ вооруженным присутствием миротворцев не отвечают целям урегулирования. Неприемлемы идеи по организации протектората над Донбассом путем создания международной администрации», – сказал Лукашевич.
Как сообщалось ранее, 18 мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заговорил о миротворцах ООН, как об охранном контингенте для миссии ОБСЕ на Донбассе.
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