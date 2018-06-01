В Торецке готовы дать временное прибежище жителям Южного (Фото). Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск) военно-гражданская администрация города готова временно разместить в одном из образовательных учреждений около 100 человек, прибывших из села Южное (Чигири) на безоплатной основе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, многие люди вышли из Южного, где продолжается эскалация, практически без ничего, у всех нет средств для съема жилья. «Люди просили организовать "зеленый коридор" для выезда из поселка автотранспортом и возможности забрать свои вещи», – сообщил Каплин, участвоваший в координационной встречи местных властей, представителя МинВОТ, благотворительных организаций и жителей Южного.

«На сегодняшний день в Торецке и подчиненных населенных пунктах находится около 40 перемещенных из Чигарей лиц... Еще примерно такое же количество людей покинуло поселок в строну не подконтрольной территории», – рассказал Каплин.

«Нашей гуманитарной миссией оказывается пострадавшим семьям помощь наборами для экстренного реагирования (постельное белье, одеяла, посуда), предоставленными UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні, социальное сопровождение в Торецкий УСЗН по вопросу получения статуса ВПЛ людьми, а также все пострадавшие семьи анкетируются для участия в программе денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Торецкая военно-гражданская администрация готова временно разместить в одном из образовательных учреждений города около 100 человек на безоплатной основе», – пишет Евгений Каплин.

Как сообщалось ранее, 28 мая, в ходе обстрелов незаконными вооруженными формированиями поселка Железное, который также, как и Южное, подчинен Торецкому городскому совету, погибла несовершеннолетняя девочка. Окраины Торецка и сам город в последние дни регулярно попадают под обстрелы, от которых страдают мирные жители.



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