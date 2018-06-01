НВФ открывают огонь по мирным жителям, пытающимся покинуть поселок под Торецком, – МинВОТ. Новости

Из соображений безопасности запрещено передвижение любых частных автотранспортных средств, остающихся в пгт Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл., расположен вблизи неподконтрольной Горловки). Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

«Такое решение Штаба Объединенных сил связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) оккупационной администрации РФ, которые в случае фиксации перемещений открывают огонь», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в результате таких действий из семи автотранспортных средств, которые оставались в районе поселка по состоянию на начало недели, за последние двое суток два сгорели. «Такие действия со стороны НВФ по отношению к гражданскому населению является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права», – подчеркнули в министерстве.

По данным сектора МинВОТ в Донецкой области, в населенном пункте остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. ВСУ помогают жителям района вывозить личные вещи и оказывают необходимую гуманитарную помощь. «Проводить принудительную эвакуацию граждан пока не планируется. Ведется работа по выявлению неотложных гуманитарных потребностей жителей, выясняется, кто из них готов выехать и какая помощь им нужна», – резюмировали в министерстве.

Напомним, что пгт Пивденное до мая 2018 года был разделен линией разграничения: западная (Черная Гора) была под контролем украинского правительства, восточная (Чигари) – «ДНР». В мае поселок полностью перешел под контроль ВСУ.

Ранее сообщалось, что военно-гражданская администрация города Торецка (до переименования – Дзержинск) готова временно разместить в одном из образовательных учреждений около 100 человек, прибывших из поселка Пивденное на безоплатной основе.

Также 28 мая в ходе обстрелов незаконными вооруженными формированиями города Железное (до переименования – Артемово), который также, как и Пивденное, подчинен Торецкому городскому совету, погибла 15-летняя девочка. Окраины Торецка и сам город в последние дни регулярно попадают под обстрелы, от которых страдают мирные жители.

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