Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июня. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июня

ДН

02.06.18 09:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 2 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 июня  через КПВВ последовало почти 40 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» – 8035 человек и 1145 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 9845 человек и 1935 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7895 человек и 1585 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3680 человек и 890 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 10455 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» – 0/70; 
  • «Марьинка» – 0/40; 
  • «Новотроицкое» – 0/50; 
  • «Гнутово» – 0/70.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорск»:

  • Владимир: «7:02.Вчера поток людей в пешей из ДНР в Украину был не большой, проезд от автостанции Горловки до автостанции Бахмут (паспортный контроль пешком) занял 3,5 часа. Цены перевозчиков от паспортного ДНР до 0 украинского Майорска: вначале просили 150 руб. (примерно 75 грн.), потом перешли на 100 руб. (примерно 50 грн.), до Бахмута 250 грн, всегда бы так».

О ситуации на КПВВ пользователи на данный момент не сообщают.

Напомним, распоряжением командующего Объединенных сил с сегодняшнего дня, 1 июня, для всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

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