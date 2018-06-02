Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июня. Новости

Сегодня утром, 2 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 июня через КПВВ последовало почти 40 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

«Майорск» – 8035 человек и 1145 транспортных средств;

«Марьинка» – 9845 человек и 1935 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7895 человек и 1585 транспортных средств;

«Гнутово» – 3680 человек и 890 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10455 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/70;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 0/50;

«Гнутово» – 0/70.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Владимир: «7:02.Вчера поток людей в пешей из ДНР в Украину был не большой, проезд от автостанции Горловки до автостанции Бахмут (паспортный контроль пешком) занял 3,5 часа. Цены перевозчиков от паспортного ДНР до 0 украинского Майорска: вначале просили 150 руб. (примерно 75 грн.), потом перешли на 100 руб. (примерно 50 грн.), до Бахмута 250 грн, всегда бы так».

О ситуации на КПВВ пользователи на данный момент не сообщают.

Напомним, распоряжением командующего Объединенных сил с сегодняшнего дня, 1 июня, для всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

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