Скоро птиц отлавливать начнут: В Горловке штрафуют таксистов за работу без «лицензии». Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) «ДНР» провела специальную операцию под условным названием «Такси». В результате к административной ответственности в виде штрафа привлечен местный житель. Он перевозил пассажиров без «лицензии».

Данное сообщение «МВД ДНР» вызвало возмущение местных жителей.

Александр: «Да дайте людям хоть подзаработать. Денег и так у людей нет»;

Петр: «Что, на новый концерт очередной звезды деньги собирают ?»;

Владислава: «А где им деньги брать? Чтобы регистрироваться? Кошмар, бедные люди»;

Татьяна: «Ага, и потом оформить что-то такое, как детская гуманитарка, нельзя. Вы частный предприниматель»;

Никита: «Преступление века»;

Валентин: «Там обстрелы идут, а вы людей ищете как нагнуть?!»;

Мамай: «ДНР-депутаты нагибают республику»;

Павел: «Оформишь предпринимателя, потом всю душу вытрясут. 3,14дарасы паршивые»;

Алексей: «Они уже не знают, как из народа деньги выжать, скоро птиц отлавливать начнут, что летают без лицензии»;

Евгения: «Так это не водил трясти надо, а службы такси, которые неоформленых берут, и еще деньги им сдавай за выхода на линию! А когда чек просишь для налоговой – глаза вылупляют типа, какой чек? Х.ек! А водила потом штрафы платит, если нет чека».

Напомним, в Горловке затоплены и не работают все шахты и концерн «Стирол», которые являлись градообразующими предприятиями.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». Концерн «Стирол» входит в холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа.

Ранее «власти ДНР» неоднократно обещали запустить «Стирол», однако завод после остановки в 2014 году за 3 года существования «республики» так и не заработал по основному своему направлению – выпуску минеральных удобрений. Экс-«министр промышленности ДНР» Алексей Грановский констатировал, что на полную производственную мощность запустить «Стирол» не удастся. Пока же на заводе работает цех по производству пластиковых стаканчиков.