Скоро птиц отлавливать начнут: В Горловке штрафуют таксистов за работу без «лицензии». Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) «ДНР» провела специальную операцию под условным названием «Такси». В результате к административной ответственности в виде штрафа привлечен местный житель. Он перевозил пассажиров без «лицензии».
Данное сообщение «МВД ДНР» вызвало возмущение местных жителей.
- Александр: «Да дайте людям хоть подзаработать. Денег и так у людей нет»;
- Петр: «Что, на новый концерт очередной звезды деньги собирают ?»;
- Владислава: «А где им деньги брать? Чтобы регистрироваться? Кошмар, бедные люди»;
- Татьяна: «Ага, и потом оформить что-то такое, как детская гуманитарка, нельзя. Вы частный предприниматель»;
- Никита: «Преступление века»;
- Валентин: «Там обстрелы идут, а вы людей ищете как нагнуть?!»;
- Мамай: «ДНР-депутаты нагибают республику»;
- Павел: «Оформишь предпринимателя, потом всю душу вытрясут. 3,14дарасы паршивые»;
- Алексей: «Они уже не знают, как из народа деньги выжать, скоро птиц отлавливать начнут, что летают без лицензии»;
- Евгения: «Так это не водил трясти надо, а службы такси, которые неоформленых берут, и еще деньги им сдавай за выхода на линию! А когда чек просишь для налоговой – глаза вылупляют типа, какой чек? Х.ек! А водила потом штрафы платит, если нет чека».
Напомним, в Горловке затоплены и не работают все шахты и концерн «Стирол», которые являлись градообразующими предприятиями.
Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». Концерн «Стирол» входит в холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа.
Ранее «власти ДНР» неоднократно обещали запустить «Стирол», однако завод после остановки в 2014 году за 3 года существования «республики» так и не заработал по основному своему направлению – выпуску минеральных удобрений. Экс-«министр промышленности ДНР» Алексей Грановский констатировал, что на полную производственную мощность запустить «Стирол» не удастся. Пока же на заводе работает цех по производству пластиковых стаканчиков.
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