Ситуация в пунктах пропуска днем 2 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «13:47. Блокпост Майорск. По состоянию на 10:00 утра. Выезд. 60 легковых авто. 23 автобусов. 100 чел пешеходной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: « 13: 51. Каргил выпускает точно. В 10:40 прошел пешеходом. Людей мало. На автоочередь не обратил внимания, но на мосту точно никого не было. В сторону Донецка машин 30 было. Каргил в сторону Донецка машин 10».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ксения: «11:33. Часа полтора назад было машин 10 в сторону Мариуполя»;

Администратор: «13:37. На Еленовке в обе стороны по 10 авто, пеших так же совсем нет».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «13:57. Через Гнутово на 8:30-9:00 очередей нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская на данный момент не сообщается.

Как сообщалось ранее, распоряжением командующего Объединенных сил с сегодняшнего дня, 1 июня, для всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

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