В «ДНР» в нечеловеческих условиях тайно содержат пленных военных ВСУ, – блогер. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) в исправительной колонии №52 вместе с пожизненно заключенными находятся украинские пленные, о которых не говорят обе стороны конфликта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер, переселенец из Донецка Виталий Дидевич.

«Среди отбывающих наказание есть те, кого осудили суды самопровозглашенной республики. Это те люди, кого бросили в тюрьму строгого режима потому как их обвинили в терроризме, шпионаже в пользу Украины. Среди них украинские военнослужащие, попавшие в плен. Это украинские военные, которые числятся пропавшими без вести, о судьбе которых неизвестно вообще ничего. Ни правозащитников, ни представителей ОБСЕ, ни журналистов – никого постороннего к этим людям не пускают. С 2014 года несколько десятков защитников Украины находятся в застенках тюрьмы самопровозглашенной республики. Формально они числятся "пропавшими без вести". Это военнослужащие ВСУ и бойцы добровольческих батальонов...», – написал он.

По его словам, без публичности несколько волонтеров пытаются помочь этим людям. Они «пытаются правдами и не правдами узнать хотя бы имена и фамилии этих людей». «Одна женщина, которая категорически против того, что бы о ней публично говорили, уже несколько лет составляет списки, пишет письма и т.п с одной целью – сказать родственникам, что их родные живы... Человек не спит ночами, ездит то в Россию, то в ДНР. Пытается, что-то делать. Просто одержим. Говорит: пусть меня убьют, зарежут, но видит Бог, что я не приношу никому зла...», – отметил он.

Дидевич подчеркивает, что фамилии и количество тех людей, кто содержится в отдельном блоке Енакиевской колонии № 52, не известны ни СМИ, ни правозащитникам. «Я еще раз повторю – это украинские военнослужащие и бойцы добровольческих батальонов, попавшие в плен и которые числятся "пропавшими без вести". Сколько у них "выпало зубов" и как они объявляют голодовки – не известно никому, кроме двух десятков вооруженных головорезов, которые охраняют блок ИТК, где они содержатся в нечеловеческих условиях. Эти люди не контактируют даже с остальными заключенными колонии. Там любая и всякая связь жестко оборвана...», – акцентирует внимание он.

Как сообщалось ранее, украинская сторона на переговорах в Минске настаивает, чтобы Международный Комитет Красного Креста немедленно получил доступ в тюрьмы ОРДЛО и РФ, но Россия категорически против.

Напомним, ранее Ирина Геращенко обсудила ситуацию с доступом в тюрьмы «ДНР» и «ЛНР» с делегацией Красного Креста.

Также сообщалось, что Россия игнорирует предложения украинской стороны по обмену пленными и освобождению заложников, что говорит о том, что Кремль не намерен забирать осужденных в Украине россиян, воевавших на Донбассе против ВСУ.

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