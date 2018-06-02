Чтобы китайцы в названии фабрики ошибок не наделали: В Донецке обсуждают новую школьную форму (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке «ДНР» в очередной раз пытаются «одеть» детей в школьную форму. На этот раз презентовали новые образцы.

Местные жители в социальных сетях снова возмущаются.

Илья: «Убого, лицемерно, отстало, совково. Знаете в чем прикол, в нормальном мире форму в школах носят исключительно в крутых школах и универах, а в обычных школах – с этим не парятся, школьная форма – рудимент. Я понимаю стандарт одежды – не броская, однотонная, но свободная в выборе, а школьная форма, одна для всех – дичь, никакого самовыражения, никакой свободы, а по сути у детей свободой может быть даже банальное желание одеть ту или иную одежду. Короче, я хз, бред галимый, смотрится ни о чем, стоит от 3к. Прикиньте у вас семья – 4 школьника – хоп 12к вынь да положи... Тупость»;

Влад: «Нормальные родители в такую х@@ю ребенка не нарядят»;

Александра: «Последнее фото ателье "Мечта" в районе парка Щербакова. Плотный трикотаж. Вязанные. Недостаток – катышки быстро появляются. Стоимость, если не ошибаюсь, платье – 1700, пиджачок – 1300. В нашей школе такая форма»;

Анжела: «Форма на вид красивая. Наш лицей всегда шил одинаковую форму. Каждый класс свою. До войны первоклашкам вышиванки пошили»;

Есения: «Ужас. Из какой тряпки это все сшили? Сидит ужасно, бесформенно, я за то, чтоб родитель сам покупал своему ребенку форму какая ему нравится! Обязали ходить в форме? Пожалуйста, будут ходить в форме, но той, какую сами купили, а эти лохмотья сами носите»;

Владислав: «Форма нормальная только потому, что фасоны содраны с западных. Тут фишка в покосе бабла с родителей-новоросов»;

Вася: «Умело отнимают свободу, право выбора, граждане днр должны быть ручным, послушными, а если гавкнешь, то в подвале мгб сделают инвалидом, с детства прививают: что вождь сказал, то и делать, галимая северная корея»;

Ксения: «21 век, а детей собрались одеть в "Привет из 90-х", еще и самый убогий вариант...».

Жители города предполагают, что форму будут шить из дешевого материала в Китае.

Лев: «В КНР закажут и в 10 концов прибыль»;

Лариса: «Лев, вы совсем с ума сошли? В каком таком КНР, если свои фабрики шьют? В Донбассе более 10 швейных производств и форму будет шить " Славянка " в Снежном»;

Валерий: «Лариса думает, что ткань для пошива одежды на деревьях растет. Или думает, что ткани берутся ниоткуда. Просто нужна швейная машинка и форма готова»;

Андрей: «Зачем так заморачиваться, нужны только нитки, чтобы бирки "Славянка" пришивать и проследить, дабы китайцы в названии фабрики ошибок не наделали».

Напомним, в начале августа 2017 года «глава ДНР» Александр Захарченко заявил о том, что подписан «указ» о введении до 2019 года обязательной школьной формы установленного образца во всех учебных заведениях на территории «Донецкой народной республики».

Введение обязательной школьной формы имеет много противников среди родителей. Возражения родителей вызваны финансовым аспектом. Один комплект стоит от 1750 до 3500 руб. (от 764 до 1528 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 29.08.17). Зимой ребенку необходимо как минимум два комплекта школьной формы. А если учесть тот факт, что в семье не один ребенок, а двое или трое, то покупка школьной формы существенно скажется на бюджете семьи.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» также планируют ввести школьную форму на «законодательном» уровне. Для этого хотят внести специальные изменения в «закон об образовании», которые урегулируют требования к внешнему виду школьников. Требования коснутся всех учеников, с 1-го по 11-й класс.

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