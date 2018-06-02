Какое Енакиево – такая и табличка: В соцсетях обсуждают новый «арт-объект». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) открыли арт-объект. Он вызвал недоумение у местных жителей. Своими мнениями горожане делятся в социальных сетях.

Пыж: «Табличка .... как будто там уже лежат»;

Дмитрий: «Люди, вы совсем лишились рассудка? Второй день носитесь с "арт-обьектом". Это что? Новая аглофабрика, которая между прочим в 2016 году должна была быть запущена, а к 1 июня 2018 выйти на проектную мощность или новые сотни и тысячи рабочих мест? Ваш "горе-обьект" – стрелка указывающая под землю, где в принципе сейчас находится Енакиево. Если кого то устраивает нынешнее положение вещей и зарплата в 50 – 150$, тоды ой...я извиняюсь»;

Ольга: «"Событие" века»;

Малюта:»Я такие таблички в школе в 4 классе на уроках труда ваял»

Morpheus: «Какое Енакиево – такая и табличка. Памятник неизвестному дебилу. "Я любил Енакиево" называется. Под Добропольем есть село Ганнiвка, так там табличка в сто раз круче»;

Влад: «Мда, наверное сам пиар вышел дороже самой таблички... Я разочарован».

Напомним, 7 апреля на «национализированном» Енакиевском металлургическом заводе произошел крупный пожар. Огнем уничтожены контроллеры пульта управления, блоки питания пульта управления, компьютерные мониторы, кабеля на площади 50 кв. м. Вследствие пожара остановлены две доменные печи, два конвертора, две машины МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовки), аглофабрика.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» администратором Енакиевского металлургического завода назначена компания «Внешторгсервис». Уже «национализированный» завод заработал 27 апреля 2017 года, когда разожгли доменную печь №5.

В июне 2017 года на ЕМЗ произошел пожар. А в сентябре 2017 года на завод при поставке лома черных металлов была выявлена партия радиоактивных отходов.

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