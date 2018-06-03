Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июня. Новости

Сегодня утром, 3 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 июня, через КПВВ последовало почти 32,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» – 6800 человек и 950 транспортных средств;
- «Марьинка» – 8185 человек и 1555 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 6270 человек и 1300 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2690 человек и 655 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 8740 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 5/20;
- «Марьинка» – 0/0;
- «Новотроицкое» – 20/15;
- «Гнутово» – 35/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «8:04. 06600 Каргил в Курахово на середине спуска с моста».
О ситуации на других КПВВ пользователи на данный момент не сообщают.
Напомним, распоряжением командующего Объединенных сил с 1 июня, для всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.
Напомним, в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло дизтопливо.
В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длится с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин. Сейчас бензин практически исчез со всех заправок.
В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.
В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.
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