Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июня. Новости

Сегодня утром, 3 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 июня, через КПВВ последовало почти 32,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 6800 человек и 950 транспортных средств;

«Марьинка» – 8185 человек и 1555 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6270 человек и 1300 транспортных средств;

«Гнутово» – 2690 человек и 655 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8740 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 5/20;

«Марьинка» – 0/0;

«Новотроицкое» – 20/15;

«Гнутово» – 35/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:04. 06600 Каргил в Курахово на середине спуска с моста».

О ситуации на других КПВВ пользователи на данный момент не сообщают.

Напомним, распоряжением командующего Объединенных сил с 1 июня, для всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

Напомним, в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло дизтопливо.

В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длится с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин. Сейчас бензин практически исчез со всех заправок.

В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

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