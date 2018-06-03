Было сложно объяснить детям, что началась война: История многодетной семьи переселенцев (Фото). Новости

Многодетная семья переселенцев из Донецкой области Опанасюк (на фото) обосновалась в Хмельницкой области. Сюда они переехали в 2015 году. В селе Мовчаны (Красиловский р-н) семья приобрела старый дом, сейчас в нем делают ремонт.

Пока идет ремонт, Опанасюки живут по соседству – жилье временно предоставили им как переселенцам из Донбасса. Собственный дом вынуждены были покинуть из-за вооруженного конфликта.

Любовь – мать троих детей: 8-летней Илонки, 10-летнего Марка и 12-летнего Дани. «Было страшно за детей в первую очередь. О себе я не переживала. Было страшно, когда танки по городу проезжали. Дети были такие напряженные, потому что где они это видели и что оно такое? Было сложно объяснить, что война началась», – поделилась женщина.

Дети ходят в школу в соседнее село. Тот момент, когда начался вооруженный конфликт у них дома, они помнят, как сегодня. «Мы играли во дворе и уже вечером приходим, а родители говорят: "Война". Танки по огородам ездят», – говорит Марк.

До конфликта муж Любы работал на шахте. Затем – пошел в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Тогда семье начали постоянно угрожать и оставаться дома стало крайне опасно. «Угрозы были. Ломали замки, ночами стучали в дверь. И милиция на это не реагировала, потому что милиция была в курсе дел. У нас были такие случаи, что в городе много кто пошел в ВСУ и сами представители милиции приходили, и я не знаю для чего, они уточняли – кто и где служит», – рассказал военнослужащий ВСУ с позывным «Шахтер».

Родные бойца перебрались вглубь Украины, а он остался защищать страну на востоке. До сих пор «Шахтер» служит в армии. За его плечами – бои в горячих точках на карте Донбасса. «Шахтерск, Кировское, Зайцево, Красногоровка. В 2017 году – Луганская область, линия соприкосновения: Новоалександровка, Катериновка, Золотое, Родина», – поделился мужчина.

Сейчас он приехал домой в отпуск. Однако через неделю снова возвращается на передовую. Жена Любовь – не сдерживает слез. «Я не могу, мне это очень больно», – говорит она.

Единственное, о чем сейчас мечтает – чтобы больше не гибли люди, а в Украину вернулся мир. «Хочется спокойствия и мира», – поделилась переселенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Ексклюзив»

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