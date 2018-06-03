Не быстрый процесс: В Мариуполе ребенок получил статус пострадавшего из-за боевых действий. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 7-летняя Мария (на фото) получила статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий.

Так, во время обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) микрорайона Восточный в 2015 году девочка получила осколочное ранение руки. «Я схватила Машу на руки быстро, рядом с нашим домом магазинчик был. Мы за него как бы спрятались. Потом глянула, а у Маши – кровь на руке. Я думала, ее черкнуло чем-то, т.е. сразу это даже не заметила, т.к. было на запястье. Сейчас, конечно, лучше, но многого она не может делать. Начала опираться на руку, сила появилась, но разгибать она не может», – рассказала мама Яна Демченко.

Яна оформила для дочки статус ребенка, пострадавшего из-за боевых действий и вооруженного конфликта. «Это не быстрый процесс. Где-то месяц мы собирали документы, пока из Киева запрос пришел, пока дошло оно к ним. Потом обратились в свою организацию. Единственное – ждали решения – подтверждается статус или нет. Около двух-трех месяцев этот статус нам дали», – говорит мама Марии.

Чтобы получить такой статус, необходимо обратиться в службу по делам детей по месту жительства. «Среди основных документов – это свидетельство о рождении ребенка, документы законного представителя (в некоторых случаях это родители, в некоторых – опекуны), а также документ, подтверждающий основания, что действительно ребенок подвергся какому-то из видов насилия, связанному с проведением боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей», – объяснила начальник управления «Служба по делам детей» Мариупольского городского совета Наталья Красильникова.

«С начала вооруженного конфликта в Донецкой области в результате боевых действий пострадали 154 ребенка, из них 53 – погибли. В следствие неосторожного обращения со взрывоопасными предметами 15 детей пострадали, из них 4 – погибли. Остальные получили травмы и увечья», – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области Ивана Ященко.

По словам правозащитника Павла Лисянского, статус ребенка, пострадавшего от боевых действий на Донбассе, получили 18 детей. «На сегодня статус не предусматривает никаких льгот: образование, медицина и т.д. Но следующий год – предвыборный. Политики, чтобы получить электорат, будут предлагать разные социальные программы. Сейчас обговариваются механизмы и возможности предоставления этому статусу материальных льгот», – сказал он.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, 259 детей получили ранения. Из-за сложностей со сбором данных таких детей – значительно больше.

Напомним, Закон Украины «Об охране детства» и постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» от 5 апреля 2017 года №268 регламентируют получение статуса детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе: кому и зачем предоставляется статус, куда обращаться и какие документы подавать, а также как задокументировать преступление против ребенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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