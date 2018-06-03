Ситуация в пунктах пропуска днем 3 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Станислав: «11:02. Товарищ в 5:00 был на днр.30 авто, пеших мало. В 10:00 приехал в Изюм».

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «12:21. На выезд из Донецка машин 30»;

Администратор: «13:18. На Каргиле в Курахово: машин 40-50 работают с реверсом. Пеших 4 автобуса на заезд, два на проверке. За час Каргил в Курахово».

КПВВ «Новотроицкое»:

Оксана: «13:06. Подъехали на Еленовку из Донецка. Льготы 3, основная 20-25»;

Наталья: «13:42. Со стороны Украины на Донецк – сразу на проверку на всех бп».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.

При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 информирует о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ.

КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;

КПВВ «Майорск» – 10 т/с;

КПВВ «Марьинка» – 30 т/с;

КПВВ «Новотроицкое» – 0 т/с;

КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.

Как сообщалось ранее, распоряжением командующего Объединенных сил с сегодняшнего дня, 1 июня, для всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

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