Как пройти КПВВ с «документом ДНР»: опыт из соцсетей. Новости

В социальных сетях жители временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса обсуждают возможность пересечения КПВВ на линии разграничения в случае утери паспорта.
Так, Елена потеряла паспорт. Она задает вопрос: «Подскажите пожалуйста, пропустят ли с адресной справкой Днр, на украинском блок посту»?
Ей отвечают:
- Люба: «А пропуск у Вас на какой документ сделан?»;
- Елена: «На паспорт»;
- Владимир: «Украина пропускает только по украинским паспортам или заграничным паспортам. ДНР в Украине не признан, поэтому даже и не пытайтесь. А что у вас с паспортом, утерян? Ведь на КПП проверяют пропуск по паспорту. А вас как проверят»;
- Ирочка: «При мне женщина пыталась проехать в Украину по заграннику у нее требовали украинский паспорт»;
- Людмила: «По ксерокопии можно проехать, но и то, цель поездки в пропуске указать, что едете оформлять новый»;
- Ольга: «По заграну можно без проблем проехать туда – обратно, даже если пропуск оформлен на украинский паспорт, единственное отправят в КЦ, пишу из личного опыта»;
- Владимир: «Пробуйте как советуют выше, по ксерокопии паспорта, но вас если пропустят, нужно подать на оформление паспорта и в Украине получить справку, что паспорт на оформлени, иначе назад не пропустят. Удачи».
Напомним, в Украине перестали печатать внутренние бумажные паспорта. В Кабинете министров предлагают гражданам при желании заменить документы старого образца на пластиковые ID-карты.
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