Между «страусами» и «стрекозами»: В «ДНР» гражданские продолжают усердно рыть окопы (Фото). Новости

В «ДНР» продолжается строительство укреплений второй линии. Об этом говорится в видеоролике медиа-ресурса «ДНР», опубликованном 2 июня.

Отмечается, что в рытье окопов, как и ранее, принимают участие бывшие участники незаконного вооруженного формирования «Восток» (до его расформирования НФР руководил Александр Ходаковский) и мирные жители.

«Сегодня мы продолжаем строительство оборонительных укреплений второй линии обороны… Человеческий и физический ресурс ограничен. И наша помощь дает бойцам возможность иметь больше времени для отдыха. Потому что нагрузка на них велика, т.к. количество защитников ДНР, по сравнению с силами противоборствующей стороной, как минимум, в три раза меньше», – прокомментировал в сюжете бывший «востоковец» Александр Семенов.

«Четыре года войны утомляют всех. И сейчас наступил период, когда люди теряют чувство самосохранения, потеряли ориентиры – не понимают, что и для чего делается. Но свою собственную безопасность нужно обеспечивать… У нас люди на сегодняшний день напоминают, с одной стороны, страуса, который спрятал голову в песок – меня это не касается, и со мной ничего не случится, либо напоминают стрекозу, которая скачет по увеселительным заведениям и отдыхает, и также думает, что в случае активизации [боевых действий] они сядут в машины и уедут. К сожалению, у них этого шанса может и не быть», – продолжил Семенов.

В сюжете демонстрируется, что для возведения блиндажей вырубаются близлежащие посадки деревьев.

Исходя из предыдущих видеосюжетов, в данном случае речь идет о сооружении оборонительных строений под Горловкой.

Напомним, что в апреле этого года Александр Ходаковский предложил устроить «соцсоревнование» между общественными организациями по рытью окопов. Однако жители временно неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области не поддержали это предложение.

Также Ходаковский показал позиции своего незаконного вооруженного формирования «Восток», которые располагались около кладбища и которые он планирует «дорыть» в ходе «соцсоревнования». При этом окопы роются и у жилых домов.

В мае российский канал НТВ снял сюжет, как мирные жители участвуют в рытье окопов под Горловкой.

При этом с конца мая сторонники «ДНР» обеспокоились тем, что «уже месяц как» пропал экс-руководитель НВФ «Восток», критиковавший местную «власть», Александр Ходаковский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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