В честь 80-летия Луганщину посетила посол Франции, остальные прислали устные поздравления. Новости

3 июня в рамках празднования 80-летия Луганской области регион посетила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

Он отметил, что посол, в частности, интересовалась ходом Операции объединенных сил и состоянием промышленности в Луганской области.

«Во время встречи говорили о ходе Операции Объединенных сил на Луганщине, основные проблемы и угрозы на пути к установлению мира в нашем регионе. Многоуважаемая госпожа Посол была заинтересована состоянием промышленности и аграрного сектора Луганской области. Надеемся на установление плодотворных и результативных связей с нашими французскими коллегами!», – прокомментировал Клименко.

Фото: Facebook / Юрий Клименко

Также свои приветствия в связи с 80-летием Луганской области высказали первые лица Луганщины и иных областей Украины.

«Современное поколение, как и поколение наших дедов и прадедов, узнал ужас военного лихолетья и грандиозную ценность простого пожелания мира. Несмотря на все испытания мы, беря пример с предков, работаем на благо Луганщины. Нам добавляет сил непоколебимая вера в победу и жажда передать по наследству будущим поколениям мирную цветущую землю… Мы обязательно восстановим наше единство и славу, вернем гордость называться луганчанами и станем настоящим местом возрождения Украины!», – отменил в своем обращении председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Украина – наш родной дом, который по мере сил мы стараемся обустроить, наполнять теплом, любовью, изобилием и миром. Уверен, что именно так нужно относиться к краю, в котором ты живешь. Донецкая и Луганская области прочно связаны общей историей, общими традициями, героями и трагедией. Мы искренне уважаем Луганщину: ее удивительную природу, богатую историю, доброжелательное отношение к соседям, глубокие культурные традиции. Почувствовав на себе весь ужас войны, мы еще глубже понимаем друг друга. За последние годы Луганщина стала для нас не только хорошим соседом, но и настоящим другом», – констатировал в своем поздравительном листе председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Верю, скоро – долгожданная Победа и возвращение домой. История не лжет – путь бывает тяжелым, однако наша совместная цель – стремление к единству», – сказал в своем видеообращении губернатор Одессокой области Максим Степанов.

«Сегодня на территории Луганской области продолжается вооруженный конфликт – четыре года Украина ведет открытую борьбу против агрессора – отстаивает наш суверенитет и независимость. Уверены в нашей общей Победе, спасибо за вашу единство и любовь к родной земле! Желаем всем вам Мира и Согласия», – говорится в поздравлении от имени Николаевской областной государственной администрации.

«Несмотря на то, что сегодня часть Луганщины находится под российской оккупацией, я верю и надеюсь, что скоро наступит Мир. Желаю вам никогда не терять веры в наше настоящее европейское будущее в Единой Украине», – отметил в своем видеообращении председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.