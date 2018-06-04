Отдых в неподконтрольной Абхазии: ГАИшники-«щипачи», ленивые абхазцы и неадекватные люди (Фото). Новости

Жительница аннексированного Крыма Алена Бардовская в конце мая посетила курортный город Гагры, находящийся в частично признанной «республике» Абхазии* – неподконтрольная Грузии территория после вооруженного конфликта с Россией. О своих впечатлениях Алена рассказала в видеоблоге.

Алена сразу уточнила, что приехала по рекомендации турагентства, которое поселило ее с семьей в отель, расположенный на берегу моря с собственным пляжем. Следует отметить, что, судя из информации сайта этого отеля, стоимость 2-местного номера, в котором остановилась Алена, в мае составляла 1 800 руб. в сутки (680 грн по среднему курсу валют украинских банков), июнь – 2 000 руб. (756 грн), июль и август – 2 500 руб. (775 грн).

«В Абхазии как в рулетке – ты можешь попасть в хороший отель или частный сектор, но так же ты можешь попасть в ужасные условия. Причем это не зависит от цены. Ты можешь заплатить большую цену, но не получить сервиса. Например, если ты платишь большие деньги в Крыму, ты точно знаешь, что у тебя будет все супер-пупер. А здесь это не работает. Здесь нужно знать, где отдыхать, в какие места ходить. Например, лучше спросить у таксиста – где он сам кушает. Потому что на гидов не рассчитывайте, они отовсюду получают проценты, здесь все друг другу родственники, и, конечно, он приведет к своей какой-нибудь тетушке. Ту же чачу нужно знать, где брать, потому что можно попасть на не очень хорошие напитки. Те же вина лучше брать заводские», – рекомендует блогер.

Она отмечает, что в Абхазии можно отдохнуть и «за копейки», но «с последствиями». «Найти койко-место у бабушки за 250 руб. (95 грн, – прим. ред.) в сутки и потом везде экономить, ходить в дешевые столовки, но потом у вас будут проблемы с желудком, проблемы с жильем и проблемы с местными», – говорит Алена

Блогер подробно остановилась на уровне безопасности в Гаграх: «По поводу обворовывания машин. Я у всех здесь спрашивала – такое есть. Если машина плохо закрыта, или кошелек, телефон на видном месте – могут разбить стекло, достать телефон. Но нужно просто не провоцировать. Если носить все с собой, то ничего не украдут… Но даже если вы в Крым приедете, снимите халупку, у вас там все тоже будет плохо. В позапрошлом году приезжали в Крым мои родственники, они оставили в арендованной машине на заднем сиденье сумку, в которой было 30 тыс. руб. Естественно, окно разбили и сумку украли».

За время отдыха стрельбы блогер не услышала. «Оружие у местных есть – охотничьи ружья зарегистрированные, нарезное оружие. Насчет каждого не могу сказать, но у меня есть. Когда говорят, что в Абхазии страшно, война идет, бойтесь местного населения. Нужно бояться не местного населения, а неадекватных людей. А они есть как среди местного населения, так и среди приезжих», – прокомментировал хозяин отеля, в котором остановилась блогер, абхазец Роман.

Из общих ее замечаний – в Абхазии не следует искать сервиса, и нужно ехать готовым к тому, что вы здесь увидите. «Я когда ехала в Абхазию, я ехала ни в Монако, ни в Милан за покупками, ни в европейскую Италию. Я ехала в Абхазию за природой, за красотой», – поясняет Алена.

При этом блогер констатирует, что здесь везде можно встретить обшарпанные фасады зданий, неокрашенные заборы, разбитый асфальт, заросшие фонтаны и пр. «Если вы считаете, что Абхазия не сможет покорить ваше сердце, значит, вы привыкли к комфорту, к красивым зданиям, красивым улицам, к кафе и официантам в галстучках. Здесь, в Абхазии, нет такого сервиса. Даже уборщицы заходили в отеле и спрашивали: а куда вы едете, а вы откуда, а что вы делаете? То есть всем все нужно знать. Абхазы – такие люди, им нужно знать, у кого что происходит. Находитесь ли вы в магазине, или просто идете по улице, у вас все будут спрашивать – а вы куда, а вы откуда? Такой здесь менталитет», – дополняет Алена.

Относительно заявлений, что в Абхазии – сплошная разруха: «Нужно учитывать, как мне показалось, что сами абхазцы – народ ленивый. Если даже они что-то строят, то делают это неспешно, медленно, никуда не торопясь. Наверное, такой темп у всех людей, которые живут у моря».

Блогер также подметила, что бензин здесь дешевле, чем в России в среднем на 4 руб. «Можно арендовать машину с водителем от 2000 до 6000 руб. (760-2270 грн, – прим. ред.), в зависимости от автомобиля и числа человек. Такси выходит 100-150 руб. (38-57 грн, – прим. ред.) за небольшую поездку», – уточнила блогер.

В Абхазии стоимость автомобилей дешевле в 2-3 раза, нежели в России. «Не потому что они ворованные, а потому что здесь нет растаможки. Например, если здесь купить машину за 500 тыс. руб. (189 тыс. грн, – прим. ред.), и потом ее растамаживать на российской границе, то заплатить нужно будет еще 1 млн руб. (378 грн). Итого машина выйдет в 1,5 млн руб. (570 тыс. грн)», – детализирует она.

Она акцентирует, что нельзя забывать, что хоть абхазцы и православный народ, но они – кавказцы. «И если вы выйдите в коротких шортах или в магазин зайдете в купальнике, то, конечно, вам сделают замечание… Мне рассказывали, как тут туристов побили. Если вы два молодых парня, которые решили выпить и набурогозить, то приключения вы себе точно найдете, как в принципе и везде», – подмечает блогер, дополняя, что однозначно возникнут проблемы у купающихся в «неглиже».

Также из минусов она называет «очень много собак». «Несмотря на то, что они очень добрые и не агрессивные, они могут переносить болезни. Сами абхазцы к этому как к проблеме не относятся. У нас в Крыму, например, очень много уличных кошек. Я не против уличных, но домашние животные должны быть домашними», – считает Алена.

Из развлечений блогер отметила экскурсии и частную рыбалку, на которой они с друзьями ловили горбыль. «Горбыль – это очень редкая рыба, очень вкусная», – прокомментировал сопровождавший блогера отельер Роман.

Также Алена показала сам отель, в котором она проживала: неухоженный парк с останками лавочек и строений. «Пальмы, природа – красивейшая. Но посмотрите, какие [неухоженные] дорожки. Конечно, это все выглядит как "совок"», – подчеркивает блогер, тем не менее, не переставая восхищаться Абхазией.

По словам блогера, номер в отеле вполне уютный. Большее всего ее восхитило наличие в нем электрочайника. «Да ладно, здесь есть чайник! Это первый отель, в котором есть чайник», – эмоционально прокомментировала Алена.

«На пляжной зоне мало людей, потому что это конец мая, сезон начнется с июня. Это не городской пляж, а пляж нашего отеля. Аккуратный, чистый песок», – демонстрирует она пустынное побережье. А далее в своем рассказе об отеле она не замечает, как в кадр попадают ржавые конструкции на том же пляже.

«Как мне рассказали местные гиды, очень много туристов в Абхазии было 4-5 лет назад. Поэтому многие местные обнаглели – подняли сильно цены. При этом сервиса – ноль. Поэтому турист пропал, исчез. Плюс бесконечное количество видеороликов, как местные ГАИшники "щипают" туристов. Понятное дело, ведь зарплата ГАИшника – 10 тыс. руб. (3 780 грн, – прим. ред.). Где ему брать деньги? Конечно, на туристах. Но с апреля этого года действует "горячая линия", если вы считаете, что вас остановили незаконно, или хотят надурить. Я разговаривала с местным ГАИшником, он жаловался, что в этом году даже на туристах запретили наживаться, потому что турист перестал ехать», – поясняет блогер.

Примечательно, что в реакции подписчиков видеоблога из 19-ти комментариев ни одного положительного отзыва об Абхазии:

Андрей Смирнов (Россия): «Ты вроде бы россиянка!? Что же ты тогда зазываешь наш прекрасный доверчивый народ в этот уголовный мир, и ты делаешь это всего лишь за бесплатную путевку! Абхазия опустела незря! За что боролись на то они и напоролись! Я ездил в Абхазию 8 лет на машине как среднестатистический турист с 2003 года. Отдыхал по полтора месяца. Останавливался у знакомых в их пустой квартире в Пицунде, машину ставил в российском гарнизоне (были знакомые). Так как машину оставить на улице физически не возможно, не говоря о том, чтобы оставить машину на ночь! У знакомого военного отобрали машину среди белого дня, угрожая оружием. Заявления в милиции принимают, но никто не расследует никакие преступления против туристов. Ты призываешь останавливаться в отелях, ценник там всегда был запредельный! Что ты людям мозги клепаешь! Ты посидела на пляже отеля и решила, что ты знаешь всю Абхазию! Там на каждом пляже из кустов наблюдают за нашими девчонками похотливые местные, для того, чтобы либо обчистить, либо изнасиловать, случаев таковых было немерено! В первые годы нас абхазцы любили, были доброжелательные, было настоящее вино в магазинах, но это было всего три года! Потом обнаглели, стали хамить в магазинах, обманывать на рынке (у них это обычное дело). Но опять стали хорошо относиться после событий 2008 года. Я приехал туда через месяц после военного конфликта Грузии с Осетией. Они любят, когда их защищают! Как только им хорошо, они становятся хамами и бандитами! Да они разговорчивые, такие простые друзья в доску. А сами пытаются выспросить, кто у тебя родственники: русские, живущие в Абхазии, или абхазцы. Если, русские то тогда держись!!!! Менты на преступления вообще не обращают внимания, демонстративно отворачиваются. Они там все родственники! Там великолепна только природа, народ – поганый! Чтобы вкусно покушать, нужно готовить самому. Даже в самом крутом пицундском ресторане я нарвался на тухлый шашлык»;

Эльман Мустафаев: «Абхазская мудрость гласит: "Хочешь безобразия приезжай в Абхазию!!!"»;

Лора Леон: «Абхазы, зря вы пригласили Алену для рекламы. Как бы она не старалась, ту "рекламу", которую вы сделали себе сами, она все равно не перебьет… У вас нечего делать, т.к. бюджетный отдых вы обеспечить комфортом не сможете, а за деньги в Монако, Турции, Греции, Египте, Тунисе предложат лучше сервис, чем у вас. На природу полюбоваться можно на денек из России на автобусе приехать, зачем у вас деньги тратить, если вы не способны ничего адекватного на них предоставить? Вам Господь подарил прекрасное место на Земле. Принц Ольденбурский сделал из вашей Гагры модный курорт, грузины понастроили советских здравниц. А вот с 1992 года пошло ваше время. И за 26 лет вы показали, что можете сами, как народ, как нация – развал, разруха, грязь, отсутствие сервиса, жадность и криминал. Это вам только кажется, что вы гордая нация… За 26 лет каждая ваша семья уже должна бы иметь собственный список россиян и других граждан СНГ, которые едут только к вам, отдыхают только у вас, принесут свои деньги только вам, и ничем их не сманить, потому что милее и чище Абхазии нет страны на земле. Но вы сделали все, чтобы оттолкнуть от вашей страны туристический бизнес»;

«Грузин»: «В Абхазии все очень прекрасно, но только там где не коснулась рука абхаза»;

Виталик: «Был в Гаграх в 2006 году. Судя по видео, ничего не изменилось. Скукота там, конечно, но мест красивых очень много»;

«Помоги себе сам»: «Абхазцы православные, но им не понравятся короткие шорты))) Угорала пипец)) А то, что они сделали у себя туристическую зону, они типа позабыли? Шли бы нафиг они со своими обычаями и предрассудками. Либо бизнес – либо обычаи. С такими суждениями турки и арабы вообще туристов казнить должны – извините, у нас такой обычай))) Лежит на пляже отеля – ни лежаков, ни зонтиков, ни укрытия от солнца, ни душа, ни туалета))) Трава возле пальм не подстрижена, в отеле газон весь стоптан. Короче Абхазия это – тут смотреть, тут не смотреть, а тут вообще мы рыбу заворачивали)))»;

Дмитрий: «Все мои знакомые, побывавшие в Абхазии, в один голос трубят, что больше туда не вернутся. Алена, тебе устроили показушную экскурсию, накормили, напоили, охраняли, мамой клялись, что в Абхазии нет преступности и что весь негатив – пропаганда злостных конкурентов. Ты либо глупая и не понимаешь, зачем это делается, либо наоборот – осознано делаешь рекламу этой помойке, конечно же, не бесплатно».

Как отмечалось ранее, в 2017 году для жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области по ценам отдых в Абхазии (в сравнении с иными курортами, доступными за пределами «ДНР») можно было отнести к «бюджетному». В частности, отдыхавшие акцентировали, что здесь намного дешевле, чем в аннексированном Крыму. Поэтому жители того же Донецка все чаще посещали непризнанную часть Грузии.

* «Республика» Абхазия – частично признанное государство, с 1992 года – временно неподконтрольная Грузии территория. В результате войны в Абхазии (1992—1993) 30 сентября 1993 года войска Грузии были вытеснены с территории республики. Переговоры о мирном урегулировании велись с конца 1993 года под эгидой ООН. В Абхазию был введен миротворческий контингент СНГ, состоявший главным образом из российских военнослужащих. В апреле 1994 года в Москве представителями Абхазии и Грузии было подписано соглашение о мирном урегулировании. Независимость «республики», провозглашенная 26 ноября 1994 года, признана 5-ю государствами-членами ООН (в т.ч. Россией) и 7-ю непризнанными и частично признанными государствами.

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