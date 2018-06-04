Взрыв газа на Луганщине: Двое гражданских эвакуированы в Харьков медицинским вертолетом военных. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в результате взрыва бытового газа пострадали два гражданских лица. Об этом 3 июня сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, 3 июня в результате взрыва бытового газа (взорвался газовый баллон) ожоги различной степени тяжести получили два гражданских лица. Они были экстренно эвакуированы в Харьков медицинским вертолетом Объединенных сил в сопровождении военного медика.

Как сообщил ведущий хирург Объединенных сил майор медицинской службы Сергей Шипилов, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. Оба пострадавших получили ожоги 3-й степени около 40% площади тела. Общие ожоги составили от 54 до 80%.

Для постоянного контроля состояния пострадавших и сопровождения во время эвакуации вертолетом, отметил ведущий хирург Объединенных сил, в специализированное учреждение в Харькове от военного госпиталя выбыли врач-анестезиолог и два анестезиста.