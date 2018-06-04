Смена куратора «ДНР» и «ЛНР» и последствия отставки Суркова, – мнение. Новости

Отставка куратора «ДНР» и «ЛНР» и помощника президента России Владислава Суркова, скорее всего, состоится, но вряд ли его замена принесет пользу вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил российский оппозиционер и политолог Леонид Гозман, комментируя мнение политолога Дмитрия Орешкина о том, что отставка Суркова будет вполне логичной.

«Об отставке Суркова давно говорят, очень давно говорят, и, скорее всего, она действительно состоится. Я думаю, что она может состояться не только потому, что президент может быть недоволен его деятельностью на украинском направлении, а просто потому, что уж очень он давно у власти, слишком он был влиятелен в свое время. Может быть поэтому его отправляют [в отставку]», – сказал Гозман.

«Кого поставят [вместо Суркова]? Это мы узнаем только в последнюю секунду. Путин делает все всегда, чтобы никто не угадал его кадровых решений, вообще никто», – добавил он.

По его словам, если обязанности Суркова возложат на полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, это негативно скажется на переговорах с Украиной. «Бабич – это тот самый человек, которому украинские власти не дали агреман, которого украинские власти не разрешили сделать послом России в Украине (в 2016 году, – прим.). Это интересный показатель. Можете представить, как Бабич к вам относится, к вашему руководству – вряд ли сильно любит. И такого человека поставят на урегулирование?», – отметил политолог.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что помощник президента России Владислав Сурков потерял влияние на «ДНР» и «ЛНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ, и его отставка будет вполне логичной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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