Теперь ждем «Шахтер»: В соцсетях обсуждают стадион «Донбасс Арена» (Фото). Новости

В «ДНР» утверждают, что в конце мая завершили частичное восстановление газона на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке, а также продолжают ремонт климатического оборудования и каналов связи. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Как заявил представитель «руководства» стадиона Валерий Гаврилов, «специалисты "ДНР" на сегодняшний день восстановили около 300 кв. м газона, который вышел из строя», а также, что на стадионе ведутся работы по восстановлению энергоцентра.
Новые фото «Донбасс Арены» вызвали различные реакции у пользователей соцсетей:
- Вячеслав: «А что, Украина возвращается?»;
- Северус: «А с каких пор, чтоб мячик попинать и концерты проводить Украина необходима?»;
- Юлия: «Его уже национализировали, теперь он республиканский»;
- Алексей: «А газон возле арены восстановлен будет???»;
- Ксения: «Специалисты ДНР – это, конечно, звучит… В этом городе вера осталась только у алоэ... Но, чтобы не огорчать людей, существуют специалисты ДНР, ученые, изобретатели ДНР и всякое бла-бла-бла»;
- Юрий: «Это как ученые Британии почти»;
- Милена: «Вообще-то содержание газона на сезон стоило очень и очень дорого. Закрадываются всякие мысли»;
- Юсенька: «Футбольная команда непризнанного никем государства не имеет права играть в ЛЧ и ЛЕ, так что не порадует»;
- Виктор: «...без дорог, но газон есть...»;
- Денис: «Была б здесь новость, мол, власти решили не восстанавливать газон, уже б полились сопли-слезы нытиков. Тут восстановили – опять не так сделали... этому народу никогда не угодишь»;
- Алексей: «Почему не угодишь? Я доволен восстановлением ими же разрушенного. Теперь жду "Шахтер". Не зря же они поле начали восстанавливать)))»;
- Аджем: «Вести из дурдома, ждем Лигу чемпионов».
Как сообщалось ранее, в мае музей донецкой футбольной команды «Шахтер» на стадионе «Донбасс Арена» открылся для посетителей, сотрудники учреждения провели первые экскурсии по экспозиции.
Напомним, что осенью 2017 года в Донецке на Мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке», а в апреле 2018 года в районе «Донбасс Арены» вместо баннера ФК «Шахтер» появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Также в апреле «власти» Донецка демонтировали инсталляцию – аббревиатуру названия ФК «Шахтер» на английском языке – FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk), которая располагалась в начале парка у «Донбасс Арены».
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