Теперь ждем «Шахтер»: В соцсетях обсуждают стадион «Донбасс Арена» (Фото). Новости

В «ДНР» утверждают, что в конце мая завершили частичное восстановление газона на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке, а также продолжают ремонт климатического оборудования и каналов связи. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как заявил представитель «руководства» стадиона Валерий Гаврилов, «специалисты "ДНР" на сегодняшний день восстановили около 300 кв. м газона, который вышел из строя», а также, что на стадионе ведутся работы по восстановлению энергоцентра.

Новые фото «Донбасс Арены» вызвали различные реакции у пользователей соцсетей:

Вячеслав: «А что, Украина возвращается?»;

Северус: «А с каких пор, чтоб мячик попинать и концерты проводить Украина необходима?»;

Юлия: «Его уже национализировали, теперь он республиканский»;

Алексей: «А газон возле арены восстановлен будет???»;

Ксения: «Специалисты ДНР – это, конечно, звучит… В этом городе вера осталась только у алоэ... Но, чтобы не огорчать людей, существуют специалисты ДНР, ученые, изобретатели ДНР и всякое бла-бла-бла»;

Юрий: «Это как ученые Британии почти»;

Милена: «Вообще-то содержание газона на сезон стоило очень и очень дорого. Закрадываются всякие мысли»;

Юсенька: «Футбольная команда непризнанного никем государства не имеет права играть в ЛЧ и ЛЕ, так что не порадует»;

Виктор: «...без дорог, но газон есть...»;

Денис: «Была б здесь новость, мол, власти решили не восстанавливать газон, уже б полились сопли-слезы нытиков. Тут восстановили – опять не так сделали... этому народу никогда не угодишь»;

Алексей: «Почему не угодишь? Я доволен восстановлением ими же разрушенного. Теперь жду "Шахтер". Не зря же они поле начали восстанавливать)))»;

Аджем: «Вести из дурдома, ждем Лигу чемпионов».

Как сообщалось ранее, в мае музей донецкой футбольной команды «Шахтер» на стадионе «Донбасс Арена» открылся для посетителей, сотрудники учреждения провели первые экскурсии по экспозиции.

Напомним, что осенью 2017 года в Донецке на Мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке», а в апреле 2018 года в районе «Донбасс Арены» вместо баннера ФК «Шахтер» появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Также в апреле «власти» Донецка демонтировали инсталляцию – аббревиатуру названия ФК «Шахтер» на английском языке – FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk), которая располагалась в начале парка у «Донбасс Арены».

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