Не подходит печать «ДНР»: Пенсионеру не засчитали стаж при оформлении пенсии. Новости

Жителю Донецкой области при оформлении пенсии не засчитали трудовой стаж на предприятии, которое расположено на неподконтрольной украинскому правительству территории региона – в Горловке. Соответствующее обращение родственницы пенсионера к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в эфире телеканала «112 Украина» зачитал ведущий передачи «Голос народа».

«Мой отец 01.06.1956 г. р., Донецкая обл., Лиманский р-н, с. Новое. Два года назад оформил пенсию и столкнулся с проблемой. Имеет 10 лет трудового стажа, кроме всего прочего, на Горловском машзаводе им. Кирова. В Лиманском пенсионном фонде справку с этого завода считают недействительной, объясняют тем, что не подходит печать "ДНР". Из-за этого уже два года бьется, как рыба об лед, но зря», – зачитал обращение телезрительницы к замминистру соцполитики Украины ведущий.

«Получает минимальную пенсию, хотя на этом заводе получил травму глаза, операцию и акт о недееспособности. Группу в свое время не дали, очень обидно, потому что сейчас на такую мизерную пенсию не проживешь. По этой причине отец уже в преклонном возрасте вынужден был поехать на заработки в Испанию на тяжелую физическую работу. Я очень прошу вашей помощи, ведь мы не виноваты в том, что есть Украина, а есть "ДНР"», – говорится в обращении.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир. «В данном случае, скажите, а что нам делать? У нас ни одного документа. "Документы" "ДНР", если мы возьмем их, то там можно делать все, что хочешь [с ними]. Единственный вопрос, если он 10 лет работал на вредном производстве, с 2000 года, и есть данные в персонификации, эти данные мы возьмем, и мы их берем», – сказал он.

«Но, если у нас не будет данных о его стаже и заработке, пока мы не сможем ничего сделать. Как только будет возможность, будут возвращены территории, соответственно, будем решать этот вопрос. С неба я не возьму данные», – заявил Шамбир.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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