Незаконно удерживаемого в «ЛНР» украинца удалось освободить, – правозащитник. Новости

Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого в «ЛНР» незаконно удерживали в местах лишения свободы, удалось освободить. Об этом 3 июня сообщил правозащитник, руководитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

«Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества, удалось освободить», – рассказал Лисянский.

По его словам, мужчина был осужден на 3 года украинским судом, однако после истечения срока заключения его незаконно удерживали в местах лишения свободы в «ЛНР» еще 2 года.

Лисянский также отметил, что не разглашает пока что персональные данные мужчины. «Возможно, со временем, сделаем пресс-конференцию», – пообещал он.

Напомним, правозащитники обнародовали мониторинг нарушений прав заключенных в тюрьмах «Л-ДНР».

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.