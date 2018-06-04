Будет ли эскалация на Донбассе после ЧМ по футболу, – мнение российского оппозиционера. Новости

Серьезное обострение вооруженного конфликта на Донбассе после Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, маловероятно, но Украине нужно «готовиться ко всему». Об этом заявил российский оппозиционер и политолог Леонид Гозман, комментируя прогноз о возможной эскалации на Донбассе этим летом.

«Путину, во-первых, не нужна сейчас победоносная война. У него и так все хорошо, ему ветер в паруса: и Меркель с Макроном приехали, и Европа возмущена Трампом, и премьер Малайзии сказал, что никаких доказательств участия России в сбитом Боинге пока не представлено», – сказал он.

«Все на самом деле нормально. Зачем ему сейчас консолидация, лишняя истерика и т. д.? В 2014 году, когда Крым "возвращался в родную гавань", тогда это было необходимо, потому что рейтинг Путина резко падал в этот момент, потом резко поднялся», – продолжил Гозман.

По его словам, сейчас рейтинги Путина в России высоки, и ему не нужно обострение военных конфликтов, потому что «нет объектов для маленькой победоносной войны». «Что он еще может захватить? У вас – нет, не получится. Взять Белоруссию, взять северный Казахстан или Приднестровье? Но и в Белоруссии, и в Казахстане будут воевать, и достаточно жестко, Лукашенко власть не отдаст, и Назарбаев тоже. Приднестровье, конечно, можно взять, достаточно легко, наверное, но Приднестровье не существует в российском медийном поле, вообще не существует, люди не знают что это такое, и где оно находится, поэтому это не вариант», – считает политолог.

«Репрессии, конечно, возрастут после Чемпионата [мира по футболу], но не потому, что он (Путин, – прим.) к чему-то стремится, а потому что он сейчас пытается сдерживаться… Очень опасно портить Путину праздники. Те, кто выступают против чемпионата, те, которые пытаются испортить чемпионат, этих будут карать очень жестко», – добавил Гозман.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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