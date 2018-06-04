В «ДНР» люди жалуются на «бесплатную» медицину и отношение медперсонала в больницах Донецка. Новости

В «ДНР» люди жалуются на «бесплатную» медицину, описывая свой «больничный» опыт, а также отношение медперсонала. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Пост о нашей медицине. Вчера (2 июня – ред.) мне довелось побывать в областной травматологии, в коридоре лежала бабушка, на которую никто не обращал внимания, бабушка тихо просила помощи, но к ней так и никто не подошел (мы сидели около 30-40 минут). Я подошла, спросила, могу ли я, может, чем-то помочь? Ответ бабушки: "я уже тут сутки лежу, никто ко мне не подходит". Ну вот неужели бабушку нельзя хотя бы с коридора увезти?! Мимо проходящая медсестра, когда я спросила, неужели вам ее не жалко, говорит: не ваше дело», – пишет автор поста.

В соцсетях активно обсуждают данное сообщение и «бесплатную» медицину в «ДНР». Многие отмечают, что, скорее всего, лечение пожилой женщины не оплатили, и из-за этого такое отношение медработников:

Виктория: «Бабушка, наверное, с нашей пропиской. А у нас, если верить рекламе, бесплатная медицина только для украинцев... Слов нет»;

Анна С.: «Да никто не лечит бесплатно. Я не так давно была свидетелем того, как из Украины приехала тетка удалять камни в почках, насмотревшись телевидения, и ее послали на 3 буквы. Было это в Калинина»;

Алексей: «Внучка бабки хирургу не подвезла, власть сменилась, мразота в больницах и полиции осталась»;

Надежда: «Это ужасно, жаль людей ДНР».

Жители Донецка уверены, что жалобы не помогут, и отмечают, сколько стоит лечение, которое должно быть, по заверениям «властей», бесплатным. «Куда и кому жаловаться? Если в 14-м они еще чего-то боялись, то сейчас эта система опять сложилась, и потекла речечка снизу вверх. Шунт 150 тыс. руб., анестезия от 2-х до 5, роды под десяточку. Это не пустые слова, это точные факты, дерут даже со своих, что уж тут о нас, смертных, говорить», – пишет Владимир.

Кроме того, есть упреки и в адрес других отделений больницы. «Лежала я в этой "чудесной" больнице. И "сказочно повезло" мне лечь туда 7-го марта. Отделение травмы глаза, так вот 9 марта утром мне медсестра укол в глаз делала. Лучше бы не делала вообще. Мало того, что она забыла закапать обезболивающее, так она еще и слегка промахнулась. И вместо двух недель я провалялась там месяц. С глазом уже все хорошо, но теперь обхожу указанную больницу стороной. И, ах да, там была свора злющих собак, прям на территории. И дыра в заборе, для их комфортного существования», – пишет Маринка.

Люди описывают свой «больничный» опыт в других медучреждениях Донецка. «У нас дедушка в "Вишне" лежал, так мы рядом были, все платили/покупали. Но первое время после операции даже за плату медсестры утку не могли поменять (нам домой нужно было съездить). Пока мы не устроили скандал, что в палате вонь (так как мы ухаживали за своим дедушкой, а у других никого не было), медсестрам было не до пациентов, ходили тупо мимо, а у людей сложности с самообслуживанием, первое время, особенно у пожилых. Это еще при Украине было. Это менталитет и халатность. А по поводу зарплат медикам: каждый, отучившись, примерно понимает размер своей з/п», – пишет Олечка.

Подобные жалобы дончане высказывают и на работу «скорой». «Я вчера вызвала скорую, у прохожего эпилепсия была. Так она даже на вызов не приехала! Куда обращаться? Слава богу, все закончилось хорошо. Мужчина жив», – пишет Анна Е.

Также некоторые дончане высказывают предположение, что пожилая женщина, возможно, просто плохо ориентируется во времени:

Александр: «Бабушка, скорее всего, в маразме и плохо ориентируется во времени»;

Валерия: «В областной все нормально. Полгода почти там провели из-за операций... И нормальное там отношение, и врачи – молодцы. А в коридоре только при перевозке могут быть. Или, как после НГ (Нового года – ред.) тупо мест не было»;

Александра: «Старики – это отдельная категория граждан. Бабушка могла там час пролежать, а ей кажется, что сутки. К сожалению, это не редкость. Моя бабушка, например, уже полгода "живет" в 30-х годах... А медперсонал не обязан был (а точнее, не имел права) вам отчитываться о бабуле, т. к. вы не родственник».

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