Всю дорогу воняло соляркой: В «ДНР» рассказали о поездке из Донецка в Крым. Новости

В «ДНР» люди жалуются на перевозчиков из Донецка в Крым. Одна из жительниц неподконтрольной части Донетчины рассказывает о поездке с детьми в грязном автобусе, которая заняла на несколько часов больше запланированного времени.

«Заказывали билеты на автобус в Крым на АВ "Южный" (в Донецке – ред.), думали, вроде как на вокзале, не у частников каких-то, которые ни за что не отвечают. Все официально, должен же быть сервис какой-то. Дорога дальняя, долгая, хотели нормальных условий. Ехали двое деток маленьких и бабушка с дедушкой. Заказывая билеты в Крым, никогда не берите на автобус "Мерседес" ФЛП Тычинский! Приехал автобус мрачный, темный, весь снаружи побитый, облущенный. Ну то полбеды. На мое возмущение водитель ответил, мол, вам на нем не в ЗАГС жениться ехать. Внутри все пыльное, грязное, спинка сидений нормально не откидывается, на одном вообще отваливалась. Кондиционер не работает, Wi-fi сломался, если он был вообще (соответственно, связи никакой с детьми и родителями не было до конца поездки). В автобусе душно стало, открыли люк, дует, он жутко тарахтит. Всю дорогу очень воняло соляркой. Около Симферополя автобус вообще сломался, думали, дальше не поедет, но, слава богу, починили как-то. Обещали в 8 утра быть в Ялте, приехали около 13.00 туда. Не поездка, а ужас и мучения одни! Сервис отвратительный, а стоимость билетов 2010 руб. (848 грн по местному курсу) с человека», – пишет Анна.

Дончане пишут, что подобная ситуация – и с другими автобусами, никто ни за что не отвечает:

Маргарита: «На автовокзале вообще почти все автобусы жесть. И никто ни за что не отвечает»;

Андрей: «Лучше перевозчиками добираться»;

Евгений: «Ничего не меняется».

Также одна из дончанок обвинила автора поста в сложившейся ситуации и неспособности решить проблему. Кроме того, данная местная жительница указала на то, что в перечне дополнительных услуг еще 5 лет назад вай-фая не было. «А зачем вы маршруткой ехали? Есть же большие автобусы. Нужно было уточнить и заказать нормальные места в середине салона. Ну а вай-фай... Это уж, простите, вы что и раньше на интернет для связи надеялись? Лет 5 назад этого и в помине не было… Вы пришли садиться – автобус г**но, вай-фая нет, все грязно и вонюче. Ваши действия? Садитесь и едете сутки, а потом год возмущаетесь? Тем более – с детьми!? А на месте решить проблему нельзя и не ехать этим автобусом? Забрали деньги, поехали завтра или на другой службе. Все дела… Ладно, Крым проехали. Представляем ситуацию. Летите вы на Мальдивы, билет купили в бизнес-класс. Приехали в аэропорт, а там кукурузник на 8 мест. Ваши действия?», – пишет Ольга.

Иные дончане указывают на то, что раз был обещан Wi-fi и другие услуги – то они должны быть:

Павел: «Значит, там пообещали вай-фай. А то, что лет 5 назад такого не было – лет 5 назад и войны не было, поэтому и вай-фай не нужен был для поездки в Крым. Лет 5 назад много чего не было, раз уж на то пошло»;

Игорь: «Давайте с такими рассуждениями дойдем до кочевников, которые пешком ходили. Странные люди…А что оставалось людям делать? Деньги бы им все не вернули. А когда люди приобретают билеты, то они интересуются допуслугами. И, наверное, им сказали, что все есть. Так что девушка просто предупредила, чтобы были более осторожны в выборе перевозчика. Я как-то в 2015 году на автобусе "Шериф Тур" ехал: водители грубые, никаких услуг и т. д. Теперь я их стороной обхожу».

Дончане отмечают, что в настоящее время все поездки – через автовокзал. «Сейчас все через АВ. Так что, обращаясь в автовокзал, это то же самое, что зайти в офис фирмы. Только фирма еще и дает какие-то, но все же "гарантии", и обзвонит, и, в случае чего, подождет», – пишет Валерия.

Также некоторые дончане с юмором отнеслись к ситуации, советуя не ехать в Крым из «ДНР»:

Виталий: «Нефиг с дэнэрэ в Крым ехать, для этого Седово есть»;

«Панда»: «Нефиг с дэнэрэ в Крым и Седово ехать, для этого есть "денег нет"».

Читайте также: