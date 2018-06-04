На Донетчине может появиться общественный ресторан Urban Space. Новости

На Донетчине может появиться общественный ресторан Urban Space

04.06.18 08:42dnews.dn.uaНовости

Urban Space в Ивано-Франковске. Фото из открытых источников

В Краматорске (Донецкая обл.) может появиться общественный ресторан Urban Space – это социальное предприятие. Об этом сообщается на странице Urban Space в Facebook.

Идея создания разработана платформой «Теплый город», что в 2014 году открыла общественный ресторан Urban Space 100 в Ивано-Франковске. 100 человек безвозвратно инвестировали по 1000 долл. и открыли ресторан, который отдает 80% чистой прибыли на реализацию проектов для развития города.

В 2017 году по модели Urban Space общественной организацией «Другое образование» в партнерстве с платформой «Теплый город» начата кампания по набору соучредителей Urban Space 500 в Киеве. За это время удалось найти 500 социальных инвесторов, управленческую компанию и помещения для будущего ресторана. Открытие киевского Urban Space 500 запланировано на сентябрь этого года.

Также сообщается, что стартуют исследования для воплощения идеи Urban Space в Краматорске. Исследовательский этап продлится до конца сентября. За это время планируется изучить и проанализировать среду и определить потребности громады и города. Результатом исследования станет принятие решения о старте кампании по созданию общественного ресторана Urban Space в Краматорске.

Как отмечает FreeСХІД.ua, средства из прибыли ресторана могут выделяться на различные мероприятия – это может быть проведение интересных фестивалей, изготовление дизайнерских лавочек или урн, реставрация дверей, открытие инклюзивных игровых площадок, покупка теннисных столов для школьников, издание книг на украинском языке небольшим тиражом.

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...