На Донетчине может появиться общественный ресторан Urban Space. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) может появиться общественный ресторан Urban Space – это социальное предприятие. Об этом сообщается на странице Urban Space в Facebook.

Идея создания разработана платформой «Теплый город», что в 2014 году открыла общественный ресторан Urban Space 100 в Ивано-Франковске. 100 человек безвозвратно инвестировали по 1000 долл. и открыли ресторан, который отдает 80% чистой прибыли на реализацию проектов для развития города.

В 2017 году по модели Urban Space общественной организацией «Другое образование» в партнерстве с платформой «Теплый город» начата кампания по набору соучредителей Urban Space 500 в Киеве. За это время удалось найти 500 социальных инвесторов, управленческую компанию и помещения для будущего ресторана. Открытие киевского Urban Space 500 запланировано на сентябрь этого года.

Также сообщается, что стартуют исследования для воплощения идеи Urban Space в Краматорске. Исследовательский этап продлится до конца сентября. За это время планируется изучить и проанализировать среду и определить потребности громады и города. Результатом исследования станет принятие решения о старте кампании по созданию общественного ресторана Urban Space в Краматорске.

Как отмечает FreeСХІД.ua, средства из прибыли ресторана могут выделяться на различные мероприятия – это может быть проведение интересных фестивалей, изготовление дизайнерских лавочек или урн, реставрация дверей, открытие инклюзивных игровых площадок, покупка теннисных столов для школьников, издание книг на украинском языке небольшим тиражом.