Сводка из зоны ООС за 3 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций, в том числе 4 раз применялось тяжелое вооружение. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

В штабе сообщили, что 3 июня около 21:00 незаконные вооруженные формирования из пушек калибром 152 мм обстреляли населенный пункт Талаковка. НВФ выпустили по поселку городского типа не менее 3-х снарядов. Пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются.

4 июня около 4:30 противник применил минометы калибром 82 мм в районе населенного пункта Зайцево.

В «ДНР» сообщают, что Донецк, «за минувшие сутки общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 156 единиц. В общей сложности за указанный период времени зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Наиболее интенсивные обстрелы велись по западу Донецка и его северному пригороду, Докучаевску, Горловке и южным селам – Дзержинское (после переим.: Азов – ред.), Саханка, Ленинское (после переим.: Ужовка – ред.), Коминтерново (после переим.: Пикузы – ред.), Новая Таврия, Безыменное».

Также сообщается, что «жилой дом в поселке Зайцево на севере Горловки минувшей ночью был поврежден в результате обстрела».

Кроме того, в «ДНР» уверяют, что «3 июня огнем украинских силовиков были повреждены 2 дома в Докучаевске и 4 – на западной окраине Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Пришиб, Лозовое и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».