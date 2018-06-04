Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июня. Новости

Сегодня утром, 4 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 31,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6720 человек и 945 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7845 человек и 1615 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5785 человек и 1285 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2605 человек и 685 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8225 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 5/5;

КПВВ «Марьинка» – 10/15;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «8:00. В Еленовке в Донецк пусто. В сторону Волновахи 5 льготной и машин 20 обычной, плюс те, кто на проверке. Пеших 3 полупустых автобуса и все, больше никого не видно»

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.