Пятая нога у собаки: Политолог об отставке Суркова с поста куратора «ДНР» и «ЛНР». Новости

Отставка куратора «ДНР» и «ЛНР» и помощника президента России Владислава Суркова будет вполне логичной. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Сурков уже просто функционально не нужен, потому что его многотрудные усилия по выстраиванию Минских договоренностей разбились вдребезги. Сурков оказался пятой ногой у собаки или пятым колесом в телеге, так что вполне логично будет, если его отодвинут», – сказал он.

По его мнению, отставка Суркова связана с «госпереворотом в ЛНР» и побегом «экс-главы республики» Игоря Плотницкого. «Он (Сурков, – прим.) проиграл аппаратную борьбу со спецслужбами. Ну, соответственно, у нас таких людей, проигравших, не очень уважают», – добавил Орешкин.

Он также считает, что длительная пауза в переговорах специального представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым по вопросу разрешения вооруженного конфликта на Донбассе связана с политическим курсом Кремля, но не со сменой правительства РФ.

Ранее Дмитрий Орешкин заявлял, что помощник президента России Владислав Сурков потерял влияние на «ДНР» и «ЛНР» проиграл соревнование с ФСБ РФ за контроль над «республиками».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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