На выезде из Мариуполя горит СТО (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) горит СТО. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«Продолжается ликвидация пожара на СТО в Мариуполе. От Главного управления задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники», – говорится в сообщении.

В ГСЧС опубликовали фото, на которых спасатели тушат двухэтажное здание.

Как сообщает «Сайт города Мариуполя», пожар произошел на выезде из Мариуполя, в сторону поселка Мелекино. «По предварительной информации, к возгоранию мог привести взрыв. Его слышал местный житель… Дотла сгорел второй этаж, первый тоже пострадал. Оборудование спасти не удалось», – говорится в сообщении.