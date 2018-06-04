На выезде из Мариуполя горит СТО (Фото). Новости

На выезде из Мариуполя горит СТО (Фото)

04.06.18 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Мариуполе (Донецкая обл.) горит СТО. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области. 

«Продолжается ликвидация пожара на СТО в Мариуполе. От Главного управления задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники», – говорится в сообщении.

В ГСЧС опубликовали фото, на которых спасатели тушат двухэтажное здание.

Как сообщает «Сайт города Мариуполя», пожар произошел на выезде из Мариуполя, в сторону поселка Мелекино. «По предварительной информации, к возгоранию мог привести взрыв. Его слышал местный житель… Дотла сгорел второй этаж, первый тоже пострадал. Оборудование спасти не удалось», – говорится в сообщении.

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