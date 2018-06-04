На пустой дороге: В неподконтрольном Донецке столкнулись две маршрутки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 3 июня произошло ДТП: столкнулись два автобуса. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Опубликовавший фото дончанин пишет, что в ДТП участвовали маршрутки №37 и №43.
Жители Донецка обсуждают дорожную ситуацию на данном участке:
- Наталья: «На пустой дороге»;
- Денис: «Помеха справа»;
- Андрей К.: «Там у "Газели" – "Уступи дорогу"».
Также дончане отмечают непрофессионализм водителей автобусов в Донецке. «Я сегодня (3 июня – ред.) ездил по городу и удивился упоротости водителей рейсовых автобусов. Их где набирают? Они ПДД хоть один пункт знают?», – пишет Максим.
А другие пишут о том, что на желтой маршрутке ездит склочный водитель. «Склочный водитель на этой желтой маршрутке №43», – считает Андрей Д.
Некоторые дончане отнеслись к ситуации иронично. «Водилы решили увидеть друг друга поближе», – пишет Рома.
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