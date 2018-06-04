На пустой дороге: В неподконтрольном Донецке столкнулись две маршрутки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 3 июня произошло ДТП: столкнулись два автобуса. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Опубликовавший фото дончанин пишет, что в ДТП участвовали маршрутки №37 и №43.

Жители Донецка обсуждают дорожную ситуацию на данном участке:

Наталья: «На пустой дороге»;

Денис: «Помеха справа»;

Андрей К.: «Там у "Газели" – "Уступи дорогу"».

Также дончане отмечают непрофессионализм водителей автобусов в Донецке. «Я сегодня (3 июня – ред.) ездил по городу и удивился упоротости водителей рейсовых автобусов. Их где набирают? Они ПДД хоть один пункт знают?», – пишет Максим.

А другие пишут о том, что на желтой маршрутке ездит склочный водитель. «Склочный водитель на этой желтой маршрутке №43», – считает Андрей Д.

Некоторые дончане отнеслись к ситуации иронично. «Водилы решили увидеть друг друга поближе», – пишет Рома.

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