На Донетчине ребенок-велосипедист погиб под колесами авто. Новости

В Мирнограде (до переим.: Димитров, Донецкая обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль сбил ребенка на велосипеде. От полученных травм ребенок погиб. По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой обл.

3 июня около 11:26 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло ДТП с пострадавшими.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 30-летний водитель на автомобиле «Мерседес» двигался по улице Соборной. В это время с улицы Быкова на детском велосипеде выехал 10-летний мальчик. Водитель легковушки не успел остановить автомобиль и совершил наезд на велосипедиста.

На место происшествия была вызвана карета «скорой помощи», но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

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